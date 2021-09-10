Штамм «дельта» оказался самым живучим. «Мю» и «лямбде» не удастся его вытеснить

Штамм коронавируса «дельта» имеет все возможности для сохранения своего доминирующего положения над «мю» и «лямбдой». Об этом 10 сентября сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на исследование американского центра по контролю и профилактике заболеваний.



На долю индийского штамма приходится 99% случаев COVID-19 в США. В глобальном масштабе он занимает 88% от всех заболевших. При возникновении новых волн пандемии доминировать будет «дельта» и его подштаммы, считают ученые.



В ВОЗ также предупреждали, что индийская вариация вируса в шесть раз более заразна, чем первоначальный классический штамм.

