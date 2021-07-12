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В медицинском журнале Vaccines вышла статья об эффективности «Спутника V» против новых штаммов

Исследования Центра имени Гамалеи показывают эффективность «Спутника V» против новых штаммов COVID-19

Исследование российского препарата от коронавируса на предмет борьбы с новыми вариациями COVID-19 было опубликовано в мировом медицинском журнале Vaccines https://www.mdpi.com/journal/vaccines. Об этом 12 июля сообщается на сайте «Спутника V».

Российский препарат показал эффективность против британского, южноафриканского и индийского штаммов, а также «выявленных в Москве вариантов B.1.1.141 и B.1.1.317». Снижение уровня вируснейтрализующей активности у «Спутника V» оказалось ниже, чем у конкурентов.

«Полученные данные демонстрируют, что «Спутник V» сохраняет защитные свойства против новых штаммов», — резюмируют исследователи.

Глава Центра им. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург ранее заявил, что у «Спутника V» при индийском штамме активность сыворотки к спайк-белку коронавируса падает в 2,6 раза. Однако на саму эффективность вакцины это влияет мало, и она остается на достаточном для защиты уровне 90%. В Центре Чумакова, в свою очередь, уверены, что против индийской вариации наиболее эффективна российская вакцина «КовиВак». В Pfizer анонсировали специальный препарат против штамма «дельта».

До этого публикации о «Спутнике V» выходили в других известных медицинских изданиях — Nature и Lancet.

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Комментарии (12)

Wert
Оба на!
nalchik11
Снижается в 2,6 раза, то есть эффективность всего 38%?
ДЮрьевич
Журнал Vaccines, опубликовавший скандальную статью об опасности прививок от коронавируса, стали массово покидать крупные ученые. Они обвинили журнал в публикации некорректных данных, которые сразу использовали антипрививочники.
Известный научный журнал Vaccines (импакт-фактор 4,422) оказался в центре громкого скандала, в результате которого редакционный совет издания решили покинуть несколько крупных ученых, среди которых вирусологи и вакцинологи.

Не самое авторитетное место для публикаций уже - ред коллегию многие известные учёные покинули
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