В медицинском журнале Vaccines вышла статья об эффективности «Спутника V» против новых штаммов

Исследование российского препарата от коронавируса на предмет борьбы с новыми вариациями COVID-19 было опубликовано в мировом медицинском журнале Vaccines https://www.mdpi.com/journal/vaccines. Об этом 12 июля сообщается на сайте «Спутника V».
Российский препарат показал эффективность против британского, южноафриканского и индийского штаммов, а также «выявленных в Москве вариантов B.1.1.141 и B.1.1.317». Снижение уровня вируснейтрализующей активности у «Спутника V» оказалось ниже, чем у конкурентов.
«Полученные данные демонстрируют, что «Спутник V» сохраняет защитные свойства против новых штаммов», — резюмируют исследователи.
Глава Центра им. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург ранее заявил, что у «Спутника V» при индийском штамме активность сыворотки к спайк-белку коронавируса падает в 2,6 раза. Однако на саму эффективность вакцины это влияет мало, и она остается на достаточном для защиты уровне 90%. В Центре Чумакова, в свою очередь, уверены, что против индийской вариации наиболее эффективна российская вакцина «КовиВак». В Pfizer анонсировали специальный препарат против штамма «дельта».
До этого публикации о «Спутнике V» выходили в других известных медицинских изданиях — Nature и Lancet.