В медицинском журнале Vaccines вышла статья об эффективности «Спутника V» против новых штаммов

Исследование российского препарата от коронавируса на предмет борьбы с новыми вариациями COVID-19 было опубликовано в мировом медицинском журнале Vaccines https://www.mdpi.com/journal/vaccines. Об этом 12 июля сообщается на сайте «Спутника V».



Российский препарат показал эффективность против британского, южноафриканского и индийского штаммов, а также «выявленных в Москве вариантов B.1.1.141 и B.1.1.317». Снижение уровня вируснейтрализующей активности у «Спутника V» оказалось ниже, чем у конкурентов.