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Академик Гинцбург рассказал о снижении эффективности «Спутника V» в отношении индийского штамма в 2,6 раза

Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» в отношении индийского штамма «дельта» снижается в 2,6 раза, однако снижение активности сывороток можно считать незначительным. Об этом заявили глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург и замглавы центра Денис Логунов.

«Из-за мутаций коронавируса нужно прививаться каждые полгода, даже переболевшим», — заявил Гинцбург ТАСС и добавил, что порядка 90 процентов новых случаев заражения коронавирусом в России приходятся именно на индийский штамм.

«Это заболевание очень коварное, и просто переболеть в легкой форме — это не значит защититься от этого заболевания. Так как оно дает очень тяжелое осложнение, с одной стороны, с другой стороны, в большом проценте случаев заканчивается очень тяжелыми формами заболевания», — сказал он.

Разработчики «Спутника» добавили, что из-за небольшой прослойки вакцинированных создаются идеальные условия для эволюции COVID-19.

Ранее в центре отметили, что серьезная мутация коронавируса может привести к тому, что придется создавать новые вакцины.

ВОЗ поменяла подход к названию штаммов коронавируса 1 июня. Британский штамм стали называть «альфой», южноафриканский — «бетой», бразильский — «гаммой», а индийский — «дельтой». А недавно в России выявили смертоносную «дельту плюс», которой можно заразиться, просто проходя мимо носителя без маски.

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Комментарии (12)

265113613
«Это заболевание очень коварное, и просто переболеть в легкой форме — это не значит защититься от этого заболевания. Так как оно дает очень тяжелое осложнение, с одной стороны, с другой стороны, в большом проценте случаев заканчивается очень тяжелыми формами заболевания». Хотя официально заявляется, что в 50 % случае оно бессимптомно. В большом проценте тяжелые формы - это в каком? Если ты переболел в легкой форме, то есть предпосылки, что организм уже справился сам и в будудщеи ибо не заболеет либо так же легко перенест илинет?
yar_5e4cc335310b6
Этак он переплюнет пропагандистов из ящика. Каждый раз новая вводная.
265113613
Как быстро вычислили, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» в отношении индийского штамма «дельта» снижается и что именно в 2,6 раза. По нормам мед.исследования проводятся в течение нескольких лет для оценки безопасности, эффективности, отдалённых последствий. Теперь же организация, которая доселе не могла создать и надлежащим образом зарегистрировать ни одной эффективной вакцины, проявила чудеса фармакологии и слепила "нечто" в течение всего нескольких месяцев. Власть не сделала ничего чтобы это индийский мутант не попал на территорию России и чтобы снизить поле для распространения. Где закрытые границы? Где запрет на въезд? Где запрет на публичные собрания? Нет вместо этого Евро-2020 и Алые паруса.
"Из-за мутаций коронавируса нужно прививаться каждые полгода, даже переболевшим". Теперь оказывается даже естественно сформированный иммунитет, не такой иммунитетный как надо. Только прививка! Только спутник. Нагнем 65% населения.
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