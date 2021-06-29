Академик Гинцбург рассказал о снижении эффективности «Спутника V» в отношении индийского штамма в 2,6 раза

«Из-за мутаций коронавируса нужно прививаться каждые полгода, даже переболевшим», — заявил Гинцбург ТАСС и добавил, что порядка 90 процентов новых случаев заражения коронавирусом в России приходятся именно на индийский штамм.

Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» в отношении индийского штамма «дельта» снижается в 2,6 раза, однако снижение активности сывороток можно считать незначительным. Об этом заявили глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург и замглавы центра Денис Логунов.

«Это заболевание очень коварное, и просто переболеть в легкой форме — это не значит защититься от этого заболевания. Так как оно дает очень тяжелое осложнение, с одной стороны, с другой стороны, в большом проценте случаев заканчивается очень тяжелыми формами заболевания», — сказал он.



Разработчики «Спутника» добавили, что из-за небольшой прослойки вакцинированных создаются идеальные условия для эволюции COVID-19.



Ранее в центре отметили, что серьезная мутация коронавируса может привести к тому, что придется создавать новые вакцины.



ВОЗ поменяла подход к названию штаммов коронавируса 1 июня. Британский штамм стали называть «альфой», южноафриканский — «бетой», бразильский — «гаммой», а индийский — «дельтой». А недавно в России выявили смертоносную «дельту плюс», которой можно заразиться, просто проходя мимо носителя без маски.

