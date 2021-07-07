«Спутник V» эффективный, но есть вопросы по побочным эффектам»: научный журнал Nature

Авторитетный британский научный журнал Nature, издаваемый с 1869 года, выпустил статью о российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Автор отмечает, что накопившиеся данные из России и многих других стран вполне убедительно показывают, что она безопасна и эффективна, но всё еще остаются вопросы о качестве наблюдения за возможными редкими побочными эффектами.
Эксперты, опрошенные журналистом Бьянкой Ногради, отметили, что в исследовании III фазы Sputnik V приняли участие меньше 22 тысяч человек, и этого слишком мало, чтобы выявить редкие побочные эффекты. Неясно и то, в состоянии ли Россия вообще заметить такие редкие явления.
По мнению ученых, с которыми говорили в Nature, именно опасения по поводу качества мониторинга побочных эффектов могут быть причиной того, что ВОЗ и EMA всё еще не выдали разрешение на использование «Спутника V» в чрезвычайных ситуациях. ВОЗ запросила дополнительные данные у Института Гамалеи и продолжает инспектировать российские предприятия по производству вакцин.
Сейчас исследования вакцины проводятся и в странах, которые одобрили «Спутник», в том числе в Аргентине, Венесуэле и Турции, которые должны помочь составить более точную картину безопасности и эффективности препарата.
Авторитетный журнал Lancet опубликовал итоги завершающей фазы испытаний «Спутника V» еще в феврале и дал похожее заключение.