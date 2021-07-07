«Спутник V» эффективный, но есть вопросы по побочным эффектам»: научный журнал Nature

Авторитетный британский научный журнал Nature, издаваемый с 1869 года, выпустил статью о российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Автор отмечает, что накопившиеся данные из России и многих других стран вполне убедительно показывают, что она безопасна и эффективна, но всё еще остаются вопросы о качестве наблюдения за возможными редкими побочными эффектами.



Эксперты, опрошенные журналистом Бьянкой Ногради, отметили, что в исследовании III фазы Sputnik V приняли участие меньше 22 тысяч человек, и этого слишком мало, чтобы выявить редкие побочные эффекты. Неясно и то, в состоянии ли Россия вообще заметить такие редкие явления.

