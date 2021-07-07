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«Спутник V» эффективный, но есть вопросы по побочным эффектам»: научный журнал Nature

В международном научном журнале Nature вышла статья про «Спутник V»

Авторитетный британский научный журнал Nature, издаваемый с 1869 года, выпустил статью о российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Автор отмечает, что накопившиеся данные из России и многих других стран вполне убедительно показывают, что она безопасна и эффективна, но всё еще остаются вопросы о качестве наблюдения за возможными редкими побочными эффектами.

Эксперты, опрошенные журналистом Бьянкой Ногради, отметили, что в исследовании III фазы Sputnik V приняли участие меньше 22 тысяч человек, и этого слишком мало, чтобы выявить редкие побочные эффекты. Неясно и то, в состоянии ли Россия вообще заметить такие редкие явления.

По мнению ученых, с которыми говорили в Nature, именно опасения по поводу качества мониторинга побочных эффектов могут быть причиной того, что ВОЗ и EMA всё еще не выдали разрешение на использование «Спутника V» в чрезвычайных ситуациях. ВОЗ запросила дополнительные данные у Института Гамалеи и продолжает инспектировать российские предприятия по производству вакцин.

Сейчас исследования вакцины проводятся и в странах, которые одобрили «Спутник», в том числе в Аргентине, Венесуэле и Турции, которые должны помочь составить более точную картину безопасности и эффективности препарата.

Авторитетный журнал Lancet опубликовал итоги завершающей фазы испытаний «Спутника V» еще в феврале и дал похожее заключение.

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Комментарии (29)

261180001
Конечно, не 22 тыс. Это чушь необъяснимая.
Видимо цифра взята из какой-то заметки полугодовой давности.
Другой дело, что нет официальной статистики по числу побочных эффектов и осложнений при вакцинации. И это плохо сказывается на имидже.
И ещё; эксперты ВОЗ как раз НЕ инспектируют производство вакцины в России.
В этом-то всё и дело.
У них нет на это времени.
Хотя оно нашлось для других стран и вакцин, подавших заявки на регистрацию в ВОЗ ПОЗЖЕ России.
А уже почему так - можно выдвигать самые разные версии.
Pupin
Этот же журнал в 2015 году опубликовал статью, в которой говорилось, что "Американские биологи создали смертельно опасный для человека коронавирус, экспериментируя с летучими мышами".
Но про это все забыли.
266112960
Это редакционная заметка на сайте Nature, просто обзор мнений. Редактор прочел пару пресс-релизов и обзвонил пару человек, одного из Сколково. Это не рецензируемая статья в журнале, то есть научный вес этой заметки ноль.
Ближе к концу в ней эксперт отмечает, что в России очень затруднен сбор статистики по осложнениям, поскольку россияне звонят в скорую только когда задыхаются или кровью харкают. То есть когда гром грянет.
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