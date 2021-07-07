Центр Чумакова: Вакцина «КовиВак» эффективна против штамма коронавируса «дельта»

Вакцина «КовиВак» показала эффективность против так называемого «дельта-штамма» COVID-19.



«Проведенные исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины «Ковивак» против вируса «дельта» в сравнении с альфа-штаммом коронавируса», — рассказал 7 июля глава Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов в комментарии ТАСС.

Эффективность другой вакцины, «Спутник V», в отношении индийского штамма снижается в 2,6 раза, однако снижение активности сывороток можно считать незначительным. Об этом ранее заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.