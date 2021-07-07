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Центр Чумакова: Вакцина «КовиВак» эффективна против штамма коронавируса «дельта»

Вакцина «КовиВак» показала эффективность против так называемого «дельта-штамма» COVID-19.

«Проведенные исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины «Ковивак» против вируса «дельта» в сравнении с альфа-штаммом коронавируса», — рассказал 7 июля глава Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов в комментарии ТАСС.

Эффективность другой вакцины, «Спутник V», в отношении индийского штамма снижается в 2,6 раза, однако снижение активности сывороток можно считать незначительным. Об этом ранее заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

ВОЗ также считает, что большинство существующих вакцин помогают предотвратить тяжелое течение болезни даже при заражении вариантом «дельта».

Подробнее о распространении новых штаммов коронавируса на территории России и способах замедлить его ускорившуюся эволюцию читайте в публикации «Фонтанки».

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Комментарии (9)

michailPotapov
от диареи поможет ?
lenaF
"Эффективность другой вакцины, «Спутник V», в отношении индийского штамма снижается в 2,6 раза, однако снижение активности сывороток можно считать незначительным."
Эта фраза — нонсенс. Тупое упорство, с которым фонтанковские авторы копируют ее из статьи в статью, просто удивительно. Объясняю еще раз: в отношении штамма Дельта есть снижение именно активности сывороток в 2,6 раза, а не снижение эффективности вакцины в 2,6 раза. Берется культура клеток, на нее капается вирус, а потом добавляются разные разбавления сывороток вакцинированных. Чем в большее число раз можно разбавить прежде, чем антитела из сывороток перестанут предотвращать заражение существенной части клеток, тем эффективнее защита.

То есть для нейтрализации штамма Дельта сыворотку вакцинированных можно предельно разбавить всего в 2,6 раза меньше, чем для нейтрализации старого уханьского штамма. Для ЭФФЕКТИВНОСТИ вакцины это составляет потерю в несколько %, а не в 2,6 раза. Теперь понятно или еще раз объяснить?
Piter Russo
Так и где она? Когда в пунктах вакцинации города будет??
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