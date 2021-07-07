Центр Чумакова: Вакцина «КовиВак» эффективна против штамма коронавируса «дельта»

Вакцина «КовиВак» показала эффективность против так называемого «дельта-штамма» COVID-19.
«Проведенные исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины «Ковивак» против вируса «дельта» в сравнении с альфа-штаммом коронавируса», — рассказал 7 июля глава Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов в комментарии ТАСС.
Эффективность другой вакцины, «Спутник V», в отношении индийского штамма снижается в 2,6 раза, однако снижение активности сывороток можно считать незначительным. Об этом ранее заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
ВОЗ также считает, что большинство существующих вакцин помогают предотвратить тяжелое течение болезни даже при заражении вариантом «дельта».
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