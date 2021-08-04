В ВОЗ сравнили заразность «дельты» с другими штаммами коронавируса

Заразность самых распространенных в мире штаммов коронавируса сравнила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

В ВОЗ предупреждают, что штамм «дельта» в шесть раз более заразный, чем первоначальный классический штамм, и на 50 процентов более заразен, чем штамм «альфа», который обнаружили в Великобритании, рассказала Мелита Вуйнович 4 августа в интервью телеканалу «Россия 1».

«На данный момент, конечно, «дельта» вызывает озабоченность, но есть и другие штаммы. Под вниманием «лямбда», которая впервые была обнаружена в августе прошлого года в Южной Америке. Сейчас выясняется, вытесняют ли эти штаммы другие, меняют ли они какие-то характеристики, становясь более заразными», — добавила Вуйнович.