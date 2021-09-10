Путин прокомментировал скандал с «серебром» Авериной на Олимпиаде в Токио

Президент России Владимир Путин 10 сентября отреагировал на скандал с судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.



Тогда россиянка Дина Аверина заняла второе место, а ее соперница из Израиля Линой Ашрам — первое, хотя уронила ленту во время выступления, что считается грубой ошибкой. Технический комитет FIG перепроверил все оценки, выставленные гимнасткам на Олимпиаде в Токио, и не нашел никаких нарушений.



По мнению президента РФ, такое судейство нельзя назвать отвечающим требованиям олимпийского движения.

