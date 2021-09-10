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Путин прокомментировал скандал с «серебром» Авериной на Олимпиаде в Токио

Президент России Владимир Путин 10 сентября отреагировал на скандал с судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Тогда россиянка Дина Аверина заняла второе место, а ее соперница из Израиля Линой Ашрам — первое, хотя уронила ленту во время выступления, что считается грубой ошибкой. Технический комитет FIG перепроверил все оценки, выставленные гимнасткам на Олимпиаде в Токио, и не нашел никаких нарушений.

По мнению президента РФ, такое судейство нельзя назвать отвечающим требованиям олимпийского движения.

«Мы все болели за ваших девочек и сочувствуем тому, что произошло», — заявил Путин после выступления главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой за заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Ранее сообщалось, что Ирина Винер-Усманова смогла уговорить гимнасток Дину и Арину Авериных не завершать карьеру после Олимпиады в Токио.

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Комментарии (11)

266081655
Путин и госпожа Усманова..... Наше всё.....Скрепы.... Патриотизм.... Худ. гимнастика....
Православие.... Самодержавие... Народность....
Dimitry Antonov
Весь спортивный мир с нетерпением ожидал, когда же Владимир Владимирович скажет своё веское слово. Дождался.
***_555
Даёшь Скреполиаду! КНДР, Беларусь, Венесуэла, Абхазия, ЮО, *НР...
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