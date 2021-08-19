«FIG вам»: Международная федерация гимнастики довольна работой судей на Олимпиаде, Аверина останется с серебром

Как сообщили в организации 19 августа, технический комитет FIG провел тщательный обзор всех оценок, которые были выставлены участницам Олимпиады на каждом этапе соревнований в данном виде спорта — нарушений или предвзятости выявлено не было.



В FIG добавили, что несколько судей из жюри по художественной гимнастике получили множество угроз и «сообщений о ненависти» после состязаний. Попытки дестабилизировать арбитров в федерации назвали неприемлемыми.



На прошедшей в Токио Олимпиаде Россия впервые за четверть века осталась без золота в личном многоборье по художественной гимнастике. Спортсменка Дина Аверина заняла второе место, несмотря на то, что ее соперница из Израиля Лина Ашрам уронила ленту в финальном соревновании. Тренеры российской сборной подали протест и попросили пересмотреть результаты, однако получили отказ.

