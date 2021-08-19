«FIG вам»: Международная федерация гимнастики довольна работой судей на Олимпиаде, Аверина останется с серебром

Как сообщили в организации 19 августа, технический комитет FIG провел тщательный обзор всех оценок, которые были выставлены участницам Олимпиады на каждом этапе соревнований в данном виде спорта — нарушений или предвзятости выявлено не было.
В FIG добавили, что несколько судей из жюри по художественной гимнастике получили множество угроз и «сообщений о ненависти» после состязаний. Попытки дестабилизировать арбитров в федерации назвали неприемлемыми.
На прошедшей в Токио Олимпиаде Россия впервые за четверть века осталась без золота в личном многоборье по художественной гимнастике. Спортсменка Дина Аверина заняла второе место, несмотря на то, что ее соперница из Израиля Лина Ашрам уронила ленту в финальном соревновании. Тренеры российской сборной подали протест и попросили пересмотреть результаты, однако получили отказ.
Тренер Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство на Играх было «вопиющей несправедливостью». По ее словам, занявшая первое место Лина Ашрам совершила ошибку, после которой нельзя стать чемпионом в художественной гимнастике.
Между тем представительница Израиля не считает свою победу незаслуженной. Как рассказала спортсменка, после падения ленты она продолжила «выкладываться на максимум». Ашрам также отметила, что после объявления результатов хотела поздравить Дину Аверину с серебром, но та «плакала и не могла говорить».