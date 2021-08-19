«Меня назвали Черной Пантерой». Победившая Аверину на Олимпиаде израильская гимнастка рассказала о соревнованиях с «русскими и белыми»

Завоевавшая золото на Олимпиаде в Токио израильская гимнастка Лина Ашрам получила прозвище Черная Пантера, так как ее соперники были «русскими и белыми».
«В 14 лет я принимала участие в соревнованиях, и там <...> меня назвали Черная Пантера, потому что все, кроме меня, были русскими и белыми», — заявила 19 августа Ашрам в интервью изданию Israel Hayom.
Спортсменка рассказала, что гордится своим происхождением: ее отец — из Йемена, а мать — из Греции. Она отметила, что ей удается получать награды, несмотря на тон кожи и гражданство.
Комментируя свою победу на Олимпиаде, она заявила, что судейство было «справедливым». Ашрам подчеркнула, что «напряжение было огромным». После падения ленты спортсменка продолжила «выкладываться на максимум».
Израильская гимнастка рассказала, что после победы хотела поздравить россиянку Дину Аверину с серебром. «Но она плакала и не могла говорить. С тех пор у нас не было возможности поговорить», — заявила Ашрам.
Россия впервые за 25 лет осталась без золота в личном многоборье по художественной гимнастике: Дина Аверина заняла второе место, несмотря на то, что ее соперница из Израиля допустила ошибку в финальном соревновании (уронила ленту). Тренеры сборной России заявили протест, однако судьи не стали пересматривать результаты.
Главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Играх «вопиющей несправедливостью». Сама Аверина сказала, что «не поняла судейства». «Раньше я всё делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят», — заявила спортсменка.