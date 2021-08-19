«Меня назвали Черной Пантерой». Победившая Аверину на Олимпиаде израильская гимнастка рассказала о соревнованиях с «русскими и белыми»

Завоевавшая золото на Олимпиаде в Токио израильская гимнастка Лина Ашрам получила прозвище Черная Пантера, так как ее соперники были «русскими и белыми».



«В 14 лет я принимала участие в соревнованиях, и там <...> меня назвали Черная Пантера, потому что все, кроме меня, были русскими и белыми», — заявила 19 августа Ашрам в интервью изданию Israel Hayom.

Спортсменка рассказала, что гордится своим происхождением: ее отец — из Йемена, а мать — из Греции. Она отметила, что ей удается получать награды, несмотря на тон кожи и гражданство.

