FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
73.46р86.12р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
8
Печать

«Меня назвали Черной Пантерой». Победившая Аверину на Олимпиаде израильская гимнастка рассказала о соревнованиях с «русскими и белыми»

Завоевавшая золото на Олимпиаде в Токио израильская гимнастка Лина Ашрам получила прозвище Черная Пантера, так как ее соперники были «русскими и белыми».

«В 14 лет я принимала участие в соревнованиях, и там <...> меня назвали Черная Пантера, потому что все, кроме меня, были русскими и белыми», — заявила 19 августа Ашрам в интервью изданию Israel Hayom.

Спортсменка рассказала, что гордится своим происхождением: ее отец — из Йемена, а мать — из Греции. Она отметила, что ей удается получать награды, несмотря на тон кожи и гражданство.

Комментируя свою победу на Олимпиаде, она заявила, что судейство было «справедливым». Ашрам подчеркнула, что «напряжение было огромным». После падения ленты спортсменка продолжила «выкладываться на максимум».

Израильская гимнастка рассказала, что после победы хотела поздравить россиянку Дину Аверину с серебром. «Но она плакала и не могла говорить. С тех пор у нас не было возможности поговорить», — заявила Ашрам.

Россия впервые за 25 лет осталась без золота в личном многоборье по художественной гимнастике: Дина Аверина заняла второе место, несмотря на то, что ее соперница из Израиля допустила ошибку в финальном соревновании (уронила ленту). Тренеры сборной России заявили протест, однако судьи не стали пересматривать результаты.

Главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Играх «вопиющей несправедливостью». Сама Аверина сказала, что «не поняла судейства». «Раньше я всё делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят», — заявила спортсменка.

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Alkaline
Ее зовут Линой, вроде? И да, не еврейка. )
Cashmare
а ее точно черная пантера назвали? и как теперь цитата из фильма должна звучать: "не брат ты мне, черная пантера", так штоле?
Athair
Эта снежинка пытается примазаться к благородным африканцам, при этом не будучи полноценной чернокожей?

Распни ее... тьфу... cancel her! ;)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний