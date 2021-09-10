В Петербурге суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве супругов на Ржевке. На его след полицейских вывел служебный пес

Красногвардейский районный суд Петербурга на два месяца заключил под стражу Сергея Голованова, обвиняемого в двойном убийстве на Ржевке. Об этом 10 сентября сообщает Объединенная пресс-служба судов города.
По версии следствия, в конце августа Голованов в квартире дома 117 по Рябовскому шоссе распивал спиртные напитки вместе с супружеской парой. Внезапно между ними завязался конфликт. Обвиняемый взялся за нож и нанес собутыльникам множественные удары, от которых те скончались.
Голованова задержали 8 сентября, на его след вышел служебный пес Золтан, который обнюхал квартиру, вывел полицейских на улицу и провёл ещё метров четыреста от дома до окурка со следами ДНК. Неподалеку и был обнаружен мужчина.
Свою вину Голованов полностью признал, против ареста не возражал. Суд отправил его в СИЗО до 7 ноября.
Как писала «Фонтанка» ранее, 43-летнюю женщину и 31-летнего мужчину нашли зарезанными в квартире на Ржевке 8 сентября. Полицию вызвали родные супругов, которые в последние несколько дней безуспешно пытались связаться с ними. По их словам, в последний раз пару видели под конец лета. Мужчина заходил на свою страницу в соцсетях 30 августа, его жена — ранним утром 3 сентября.