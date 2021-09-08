Самолет с телом погибшего главы МЧС Зиничева прибыл в Москву

Спецборт МЧС России доставил в Москву тело погибшего в Норильске главы ведомства Евгения Зиничева. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.



Самолет приземлился в аэропорту Внуково. Он вылетел из Норильска в среду днем.



Глава Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев погиб на учениях, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника, который упал в воду. По данным источников РБК, все произошло на водопаде Китабо-Орон в западной части Путоранского заповедника. Туда министр прилетел за два часа до трагедии, для участия в съемках фильма для МЧС.