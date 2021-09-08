FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +17
73.44р86.91р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
4
Печать

Самолет с телом погибшего главы МЧС Зиничева прибыл в Москву

Спецборт МЧС России доставил в Москву тело погибшего в Норильске главы ведомства Евгения Зиничева. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

Самолет приземлился в аэропорту Внуково. Он вылетел из Норильска в среду днем.

Глава Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев погиб на учениях, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника, который упал в воду. По данным источников РБК, все произошло на водопаде Китабо-Орон в западной части Путоранского заповедника. Туда министр прилетел за два часа до трагедии, для участия в съемках фильма для МЧС.

Временно исполнять обязанности министра будет первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян. Он, как и Зиничев, выходец из Ленинграда — Петербурга.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Dimitry Antonov
Если бы не читал всё предшествующее этой новости, то мало бы чего понял. Погиб на учениях, спасая режиссер, упавшего в воду, в районе местной достопримечательности, при съёмке учебного фильма...
Иван 2пырьев
а с Мельником решили не заморачиваться?
kоt-obormot
"Утонул"©
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний