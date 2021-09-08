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Исполнять обязанности главы МЧС будет выходец из Петербурга Чуприян

Чуприян Александр Петрович
Чуприян Александр ПетровичФото: www.mchs.gov.ru
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Временно исполнять обязанности министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий будет первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в министерстве.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека.

Чуприян, как и Зиничев, выходец из Ленинграда — Петербурга.

Биография

Александр Петрович Чуприян родился 23 марта 1958 года в городе Ухта Коми АССР. С 1976-го по 1978 год проходил службу в Вооруженных силах СССР. С 1979 года работал в системе Государственной противопожарной службы Ленинграда, а потом Петербурга. За это время Александр Чуприян прошел путь от пожарного до начальника Управления государственной противопожарной службы Петербурга и Ленобласти. В 2005 году он возглавил Северо-Западный региональный центр МЧС. А ещё через год перешёл на службу в Москву на должность заместителя министра.

Чуприян Александр Петрович
Чуприян Александр ПетровичФото: www.mchs.gov.ru

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Комментарии (5)

mallaga
Вот для чего так косо пишут биографию чиновника. Ведь ясно, что погибший министр по первому образованию не финансист-экономист. Эти глупые конспиративные умалчивания второстепенного рождают сомнение и правдивом освещении главного.
Михаил Петров-Водкин
Не похож на армянина.
mallaga
Биография и образование более соответствуют новому посту.
Покойный министр как-то странно вышел на стезю спасателя, окончив в тридцать с лишним лет институт бизнеса и права, экономический факультет.
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