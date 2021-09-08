Временно исполнять обязанности министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий будет первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в министерстве.



Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека.



Чуприян, как и Зиничев, выходец из Ленинграда — Петербурга.



Биография



Александр Петрович Чуприян родился 23 марта 1958 года в городе Ухта Коми АССР. С 1976-го по 1978 год проходил службу в Вооруженных силах СССР. С 1979 года работал в системе Государственной противопожарной службы Ленинграда, а потом Петербурга. За это время Александр Чуприян прошел путь от пожарного до начальника Управления государственной противопожарной службы Петербурга и Ленобласти. В 2005 году он возглавил Северо-Западный региональный центр МЧС. А ещё через год перешёл на службу в Москву на должность заместителя министра.