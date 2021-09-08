Самолет с телом погибшего главы МЧС Евгения Зиничева вылетел в Москву

Тело погибшего на учениях в Норильске главы МЧС Евгения Зиничева будет доставлено в Москву спецрейсом 8 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.



По данным собеседника информагентства, самолет уже вылетел в столицу.



Глава Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев погиб на учениях, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника, который упал в воду. Свои соболезнования в связи с гибелью главы МЧС выразил президент РФ Владимир Путин.