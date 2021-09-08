Смерть от ножевых на первом свидании обезглавила свалку в Угольной гавани

Именно эта компания арендует дамбу вокруг золоотвала в Угольной гавани, где саккумулированы возмущение экоактивистов и уголовные дела.

По данным «Фонтанки», в ночь на 4 сентября в полицию поступило сообщение о поножовшине в доме на проспекте Королева: сам Семыкин сообщал, что истекает кровью. По прибытии наряд установил, что после совместного распития спиртных напитков у него произошел внезапный конфликт с Ольгой Н., переросший в обоюдную драку. Девушку доставили в челюстно-лицевой отдел больницы; Семыкина экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Возбуждено дело по убийству, совершенному при превышении пределов необходимой обороны, Ольга под подпиской о невыезде.



По данным «Фонтанки», данные убитого совпадают с портретом гендиректора ООО «Полигон». Эта компания арендует у ООО «Синий» дамбу в Угольной гавани и подъездную дорогу к ней. «Фонтанка» неоднократно писала о перипетиях вокруг территории бывшего золоотвала: Смольный и активисты говорили о незаконной свалке, собственник считал, что находится в своем праве. Внимание к площадке снова вспыхнуло после того, как горожане увидели, что туда свозят грунты с территории бывшего СКК. Комитет по природопользованию утверждал, что они свалены в водоохранной зоне Финского залива.

Летом 2020 года Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора возбудило административное дело по свалке строительных грунтов в Угольной гавани, в районе речки Красненькой. Чуть позже появилось и уголовное дело с насчитанным ущербом почти в полтора миллиарда рублей. Семыкин утверждал, что к его компании это отношения не имеет, так как свалочные массы, указанные в материалах дела, появились до того, как «Полигон» взял территорию в аренду.

