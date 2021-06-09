Суд в Петербурге постановил убрать незаконную свалку отходов из Угольной гавани

Как сообщает 9 июня пресс-служба правительства Петербурга, свое решение суд вынес по иску природоохранной прокуратуры. Ранее она вместе с комитетом по природопользованию проводила проверку после многократных обращений местных жителей и активистов.

Куйбышевский районный суд обязал собственника и арендатора земельного участка в районе реки Красненькой ликвидировать незаконную свалку. Ранее Смольный заявлял, что для решения проблемы необходимо вернуть землю в городскую собственность.

Ранее «Фонтанка» неоднократно рассказывала об этой коллизии: в данном месте находится дамба золоотвала Юго-Западной ТЭЦ, которая вместе с подъездной дорогой принадлежит ООО «Синий». Смольный считает, что объект был приватизирован незаконно в начале 2000-х годов, однако сроки для оспаривания давно уже истекли. По словам представителя комитета по природопользованию, «Синий» с 2017 года осуществлял незаконную деятельность по завозу отходов, в том числе строительных, и их размещению в чашу отвала. В том же году эта деятельность была прекращена, однако в 2020-м она возобновилась. Чиновники заявляли, что для решения проблемы хорошо бы вернуть сооружение в государственную собственность.



В настоящее время объект находится в аренде у ООО «Полигон». В сентябре 2020 года следственные органы возбудили уголовное дело по незаконной свалке в Угольной гавани, ущерб насчитывает 1,4 млрд рублей.



Подробнее об истории дамбы в Угольной гавани и о свалке читайте в материале «Фонтанки».

