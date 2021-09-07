«И посади под окнами семь розовых кустов». Смольный рассказал, где школьники пашут и сколько зарабатывают

Минувшим летом в сфере благоустройства и озеленения Северной столицы трудились 1619 подростков. Большинство из них (1195 человек) получили работу через Биржу труда, меньше трети (424 человека) трудоустроились по договорам с садово-парковыми предприятиями. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.
Школьники работали в саду Смольного собора, на Марсовом поле и на Троицкой площади, в парке около ТЮЗа, в Александровском саду и в Исаакиевском сквере, в саду «Олимпия», в Некрасовском и Овсянниковском садах, в Таврическом саду, в сквере у Нахимовского училища и во многих других парках, садах и скверах в разных районах города. В основном они пропалывали кусты и цветы, сгребали скошенную траву, подметали дорожки, убирали мусор. Опасные виды работ, в том числе связанные со спецтехникой, исключены.
Город каждый год организует кампанию по трудоустройству подростков на каникулах. Школьники работают пять дней в неделю, как и взрослые. Длина рабочего дня зависит от возраста — от 3 до 4 часов. Средняя заработная плата в этом сезоне составила 10 067 рублей в месяц.
«Фонтанка» писала, что подростки могут официально получить работу по программе Смольного. В ней принимают участие около 10 тысяч детей в год. Однако на работу их устраивают через различные организации, где сам процесс оформления больше напоминает «бюрократический ад». Можно найти вакансии и на сайтах по поиску работы, где 16-летним предлагают работу официанта, курьера или менеджера отдела продаж. «Фонтанка» рассказывала, как устроить подростка на работу, чтобы его не «кинули» на деньги.