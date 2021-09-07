«И посади под окнами семь розовых кустов». Смольный рассказал, где школьники пашут и сколько зарабатывают

Минувшим летом в сфере благоустройства и озеленения Северной столицы трудились 1619 подростков. Большинство из них (1195 человек) получили работу через Биржу труда, меньше трети (424 человека) трудоустроились по договорам с садово-парковыми предприятиями. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.



Школьники работали в саду Смольного собора, на Марсовом поле и на Троицкой площади, в парке около ТЮЗа, в Александровском саду и в Исаакиевском сквере, в саду «Олимпия», в Некрасовском и Овсянниковском садах, в Таврическом саду, в сквере у Нахимовского училища и во многих других парках, садах и скверах в разных районах города. В основном они пропалывали кусты и цветы, сгребали скошенную траву, подметали дорожки, убирали мусор. Опасные виды работ, в том числе связанные со спецтехникой, исключены.

