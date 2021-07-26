Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







От первой в жизни работы у 16-летней Жени остались обида и разочарование. За два месяца работы помощником официанта в одной из крупных сетей итальянских ресторанов на проспекте Большевиков ей не заплатили ни копейки. На это «Фонтанке» пожаловалась мама девочки Наталья.

«Она там работала с 12 мая, включая прохождение трехдневной стажировки. Дальше получилось так, что в день выдачи зарплаты приезжал бухгалтер - он приезжает один раз в месяц - и именно в этот день моей дочери не было на работе, потому что у нее был выходной. Заплатят в следующий раз. Следующего раза не случилось», - рассказывает женщина.



Девочка была устроена неофициально, без санитарной книжки. Единственным документом, который подписала ее мама, было согласие на работу несовершеннолетней. Но оно было представлено только в одном экземпляре, и Наталья признается, что в содержание не вчитывалась. «Настолько высокое у меня было доверие к компании», - оправдывается она.



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После жесткой беседы с мамой ресторан выразил желание выдать зарплату, но столкнулся с проблемой: юную помощницу официанта по ошибке не внесли в график работы, поэтому точно подсчитать, сколько смен она отработала, было невозможно. Договорились, что семья назовет свое число, а ресторан свое. Изначально, по словам мамы, девочка договорилась с начальством, что ей будут платить 1000 рублей за смену. «У нас вышло, что минимальное количество - 16 отработанных смен. Они предложили рассчитать нас за 8 смен по 600 рублей», - возмутилась Наталья. На такие условия она не согласилась. Женщина пожаловалась на работодателя в Генпрокуратуру и Государственную трудовую инспекцию.



По ее словам, дело тут не столько в деньгах, сколько в количестве времени и силах, потраченных дочерью. «У нее сейчас настолько подавленное состояние. Я ей сказала: “Тут уже война взрослых. Вообще на все забей, мама разберется”. Приходится разбираться, потому что, честно, это очень обидно. Я со своей стороны рассматриваю это так: очень легко пользоваться бесплатной рабочей силой в виде скромного подростка, который ничего не скажет», - говорит мама девочки.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в сеть ресторанов, но ответа не получила.

Уже не ребенок, но пока не взрослый

По данным исследования сервиса SuperJob, большинство российских компаний (81%) не готовы трудоустраивать подростков из-за непростого процесса оформления, особых требований к их графику, а также из-за банального: «пока обучишь ребенка, уже и каникулы подойдут к концу».

По закону подростков можно официально устраивать на работу с 14 лет. Исключение - работа в кино, театре, модельном бизнесе, туда путь открыт даже малышам. Для этого потребуется письменное согласие родителей или опекунов. Трудовой договор за ребенка должен подписать его законный представитель.



«Намного меньше формальностей ждет подростков, которым уже исполнилось 16, а также учащихся вечерних школ с 15-летнего возраста. С ними трудовой договор заключается на общих основаниях, как и со взрослыми соискателями. Если подросток устраивается на работу впервые, то организация обязана оформить ему трудовую книжку и свидетельство государственного пенсионного страхования», - напоминают в пресс-службе сервиса hh.ru.

Также при трудоустройстве юный сотрудник должен пройти обязательный медосмотр. Допустимое для него количество рабочих часов зависит от возраста. Подростки с 14 до 15 лет могут трудиться лишь по 4 часа в день, с 15 до 16 - пять часов, с 16 до 18 - семь часов. В неделю у детей младше 16 лет должно набегать не более 24 часов, у ребят в возрасте с 16 до 18 - не более 35 часов.

Закон запрещает переносить ежегодный оплачиваемый отпуск несовершеннолетнего на следующий год, заменять его денежной компенсацией и отзывать подростка из отпуска. Кроме того, в отношении подростков материальная ответственность наступает лишь в ряде случаев.



«Согласно статье 242 Трудового кодекса РФ работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного проступка», - объяснили «Фонтанке» в петербургской трудовой инспекции. Случайно разбитая посуда ни под одно из условий не подпадает.

Если подростка просят подписать договор о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности, по которому сотрудники должны будут полностью компенсировать работодателю причиненный ущерб за недостачу вверенного имущества, он не должен этого делать. Такие договоры могут заключаться только с работниками старше 18 лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или другое имущество.

Исходя из всего этого, можно понять работодателей, которые шарахаются от несовершеннолетних, как от чумы, а у тех немногих, кто все делает по правилам, вакантные места быстро заканчиваются. «Фонтанка» позвонила в три крупные петербургские сети ресторанов. В первой сообщили, что берут на должность официанта только с 18 лет, поскольку занимающий ее сотрудник является материально-ответственным лицом. «Вы до 18 лет не можете быть материально ответственным лицом, только если ваши родители возьмут на себя ответственность. Они будут подписывать все документы о трудоустройстве? Не будут», - не потерпела возражений менеджер по персоналу. Во второй сети пообещали уточнить наличие вакансий для 16-летнего подростка и перезвонить, но, как часто бывает, не перезвонили. В третьей сказали, что могут устроить несовершеннолетнего только на должность помощника официанта и к середине сезона все эти вакансии по Петербургу и Ленобласти уже заняты.



А есть ли варианты?

Согласно исследованию SuperJob, лишь 5% компаний заявили, что берут на работу несовершеннолетних, еще 11% работодателей сообщили о готовности взять подростка только на стажировку. В пресс-службе сервиса отмечают, что среди крупных компаний с численностью персонала от 1000 человек, этот процент выше - из них на работу устраивают 9%, а на стажировку 17%. Охотнее подростков берут в сферах информационных технологий и услуг, а в строительстве и транспортно-логистической сфере их практически не ждут.

Если верить сервисам подбора персонала, на общепите свет клином не сошелся. В Петербурге ищут сотрудников от 14 лет, которые могли бы стать пешими курьерами на лето, озеленителями, промоутерами, smm-менеджерами, сборщиками заказов, фотографами, видеомонтажерами для соцсетей и младшими php-разработчиками. Часто их зовут в помощники - офис-менеджеру, маркетологу, воспитателю летнего лагеря. Но таких вакансий в десятки раз меньше, чем для тех, кому за 18.

Как рассказала «Фонтанке» руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая, с января по 20 июля 2021 года на сайте было опубликовано более 300 вакансий, доступных для подростков 14-18 лет в Петербурге. Для сравнения для петербургских студентов и горожан без опыта работы за тот же период было открыто 27,3 тысяч вакансий.



Подобных объявлений с пометкой «от 14 лет» везде очень много, но фактически устроиться по ним довольно трудно. Где-то трубку попросту не берут, где-то бизнес очевидно полулегальный и, чтобы попасть на нужного человека, нужно назвать кодовое имя. «Фонтанка» попыталась устроиться пешим курьером в доставку корейского ресторана, но на том конце провода услышала дружелюбное: «мы приостановили набор по данной вакансии. Ее очень быстро, буквально за пару дней укомплектовали, но вы не расстраивайтесь раньше времени. Возможно, что-то поменяется и, если мы снова откроем набор, мы в первую очередь обзвоним тех, кто уже откликался».

Откликнувшись на вакансию промоутера экскурсий по крышам, где оплата зависит от суммы заказов, «Фонтанка» спросила о гарантиях того, что за свой труд подросток получит деньги. «Можете спросить у других сотрудников. Во-вторых, у нас полностью прозрачная система. Плюс вы видите работодателя каждый день. В случае чего вы можете меня поймать и сделать со мной все, что угодно, - автор объявления поставил на кон самое дорогое, что у него было, но тут же добавил, - Это я шучу, конечно».

Еще один вариант летней подработки для подростков - оказание бытовых услуг, напоминают SuperJob. Люди ищут помощника, который погулял бы с собакой, постриг газон, сходил в магазин. Такие объявления можно найти на специализированных интернет-сервисах и в соцсетях, но прежде всего родителю стоит убедиться в благонадежности заказчика.

Кроме того, петербургские подростки могут официально устроиться на работу по программе Смольного. В ней принимают участие около 10 тыс. детей в год. Однако здесь есть свои подводные камни в виде бумажной волокиты, очередей в распределительный центр и возможного разочарования от неудачного места работы.

Советы родителям

Более простым, безопасным и проверенным вариантом будет устроить ребенка на подработку к кому-то из родственников или знакомых. При том стоит ему объяснить, что работа у условного «дяди Сережи» не значит, что можно от нее отлынивать. Иначе, пересекаясь с бывшим работодателем на семейных торжествах, придется стыдливо прятать глаза в пол. Также можно узнать, где работают друзья и одноклассники ребенка. Возможно, там найдется место и для него.

Вице-президент по работе с соискателями SuperJob Елена Никифорова рекомендует родителям научить ребенка отсеивать объявления «криминального происхождения», которых обычно полно в соцсетях. Вероятно, речь о множестве объявлений о поиске закладчиков и вебкам-моделей. «В случае сомнений не стесняйтесь лично общаться с работодателями и задавать им интересующие вас вопросы: ребенок не всегда может достоверно оценить благонадежность компании», - говорит эксперт.

Скорее всего подростку предложат работать неофициально, без каких-либо гарантий, что его труд будет оплачен. По данным опроса hh.ru среди несовершеннолетних соискателей, каждого пятого респондента таким образом «кидал» на деньги работодатель. Если подросток все же решил попытать удачу, ему стоит сделать фото в процессе работы и сохранить переписку с начальником. При плохом сценарии это поможет добиться справедливости через трудовую инспекцию, отмечает Ирина Святицкая.

В пресс-службе Государственной трудовой инспекции по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что не ведут учет жалоб по нарушению прав несовершеннолетних, поскольку он «не предусмотрен ведомственными формами статистики». Там напоминают, что административная ответственность работодателей в таких случаях наступает по ст. 5.27 и 5.27.1 КоАП РФ. В частности, за невыплату зарплаты индивидуальным предпринимателям грозит штраф - от одной и до пяти тыс. рублей, юридическим лицам - от 30 до 50 тыс. рублей.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

