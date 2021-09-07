«Сегодня синоптическая ситуация будет представлена тёплым сектором циклонического вихря, некогда бывшим ураганом «Ида». Его стараниями небо время от времени будет закрывать обширные облачные поля, местами пройдут небольшие дожди, и начавшийся накануне рост температуры продолжится», — пояснил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, говоря о погоде в Северной столице. Температура, по его словам, составит 15–17 градусов в городе и 13–18 в области. Его цифры чуть выше , чем у Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В центральной части России в среду воздух прогреется до 15–17 градусов, а в четверг — пятницу — до 20. «Уже меняется циркуляция. На побережье Северного Ледовитого океана устанавливается глубокий циклон, очень хорошо выраженный, а на юге Европейской России — мощный антициклон… Прогнозируется мощный перенос воздушных масс с запада: сначала с северо-запада, потом с запада, а потом и с юго-запада. Будет потепление», — рассказал 7 сентября РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



При этом на юге Европейской России, например в большинстве регионов Поволжья, возможны заморозки.



Ураган «Ида» обрушился на Луизиану (США) в конце августа. Он развернул вспять крупнейшую реку Северной Америки Миссисипи в её нижнем течении, крушил дома, вызвал наводнение. Есть жертвы.

