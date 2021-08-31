Власти города Новый Орлеан (штат Луизиана, США) зафиксировали случаи мародёрства после урагана «Ида». Об этом 31 августа пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение полиции. Задержаны уже несколько расхитителей.
«Департамент полиции Нового Орлеана развернул команды по борьбе с мародерством по всему городу, чтобы защитить собственность наших граждан, в то время как мы продолжаем процесс восстановления. Мародерство недопустимо, и мы призываем всех быть хорошими соседями и что-то сказать, когда вы что-то видите», — говорится в сообщении полиции. Мэр города Латойа Кантрелл отметила, что, хотя мародёрство и имело место, оно не было широкомасштабным.
В результате урагана погибли два человека. На одного, как уже писала «Фонтанка», упало дерево. Второй стал жертвой водяной стихии. Как сообщил департамент здравоохранения штата в Twitter, мужчина утонул в своей машине, пытаясь преодолеть толщу паводковых вод возле бульвара Вест-Энд в Новом Орлеане.
Ураган «Ида» сформировался в Атлантическом океане и в воскресенье обрушился на южное побережье США. Ему присвоили четвёртую степень опасности. Он развернул вспять Миссисипи, земли штата оказались частично затоплены. Из-за него без электричества остались более миллиона американцев, во многих районах не работает сотовая связь, более чем у 300 тысяч человек проблемы с водоснабжением.
Сейчас «Ида» переместилась в штаты Алабама и Джорджия и ослабла до тропического шторма. Тем не менее эвакуированных призвали пока не возвращаться домой.