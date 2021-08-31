Власти города Новый Орлеан (штат Луизиана, США) зафиксировали случаи мародёрства после урагана «Ида». Об этом 31 августа пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение полиции. Задержаны уже несколько расхитителей.



«Департамент полиции Нового Орлеана развернул команды по борьбе с мародерством по всему городу, чтобы защитить собственность наших граждан, в то время как мы продолжаем процесс восстановления. Мародерство недопустимо, и мы призываем всех быть хорошими соседями и что-то сказать, когда вы что-то видите», — говорится в сообщении полиции. Мэр города Латойа Кантрелл отметила, что, хотя мародёрство и имело место, оно не было широкомасштабным.