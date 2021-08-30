В районе Луизианы на юге США 30 августа продолжает бушевать ураган «Ида». Есть уже как минимум один погибший. Разрушено множество домов, около миллиона человек остались без электричества.
В приходе Асеншент на человека упало дерево. «Вскоре после 20:30 (4:30 мск. — Прим. ред.) помощники шерифа получили сообщение о гражданине, который, возможно, получил травму от упавшего дерева... Прибывшие на место происшествия помощники шерифа подтвердили, что пострадавший скончался», — сообщает шериф в Facebook.
Одно из самых впечатляющих последствий непогоды — обращённая вспять крупнейшая река Северной Америки Миссисипи в её нижнем течении. «Чрезвычайное необычное» явление гидролог Геологической службы США Скотт Перьен объяснил как сильным ветром, более 240 км/ч, так и штормовым приливом в Мексиканском заливе, куда впадает река. «Течение реки замедлилось от примерно двух футов (0,6 метра) в секунду до полуфута (0,15 метра) в секунду в обратном направлении», — рассказал Перьен телеканалу CNN. По его словам, смену течения он наблюдал 16 лет назад во время урагана «Катрина», из-за которого погибли 1,8 тысячи человек.
Город Новый Орлеан с населением 400 тысяч человек из-за урагана полностью остался без электричества, в городе объявлена угроза наводнения. Как передаёт CNN, отключение произошло из-за «катастрофического повреждения» линий электропередачи. В целом в штате Луизиана без электричества остаются более 960 тысяч человек (население штата — 4,6 миллиона человек).
Президент США Джо Байден объявил в Луизиане режим стихийного бедствия из-за урагана «Ида», сообщил Белый дом. Штату предоставят федеральную помощь: программы поддержки граждан в восстановлении, включая гранты на ремонт дома и временное жильё.