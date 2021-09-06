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Россиянин стрелял по соседям из-за того, что их сын-инвалид медленно поднимался по лестнице. В полиции мужчина говорил, что защищался

Житель Екатеринбурга с ружьем напал на соседей из-за медлительности их сына-инвалида

В Екатеринбурге мужчина поругался с соседями из-за их сына-инвалида. Решить проблему он решил с помощью ружья. Об этом 6 сентября сообщает Znak.com.

Эту историю изданию рассказала мама парня Елена. Она вместе с мужем Владимиром и 21-летним сыном Семеном, страдающим тяжелой формой ДЦП, живет в многоэтажке на улице Седова. По словам женщины, 3 сентября Владимир и Семен возвращались с прогулки и начали подниматься по лестнице к своей квартире. По пути они встретили соседа по имени Олег, который требовал дать ему пройти. После перепалки соседи разошлись, но ненадолго.

«Муж пошел мыть руки, а я раздевала Семена, и тут в наши двери начали бить. Были такие удары, что даже стены сотрясались. Но раз мне [Владимир] рассказал [про конфликт с соседом], я сразу поняла, что это он, попросила мужа не открывать. Но он был уже в таком состоянии после конфликта, что распахнул дверь, а там этот [сосед] стоял с ружьем. Из-за того, что мы резко открыли дверь, он отшатнулся назад, и поэтому первый выстрел был прямо над нами», — говорит Елена.

Второй и третий выстрел прозвучали во время драки Олега и Владимира, но пули пролетели мимо. В это время женщина тащила сына по полу из коридора в комнату. Полиция задержала агрессивного соседа, но отпустила под подписку о невыезде. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»). Оружие у Олега изъяли.

В объяснительной он написал, что просто защищался. Также он заявил соседям, что ездил снимать побои, которые получил во время драки, а позже в полиции сообщили, что Олег попал в больницу из-за травм.

Елена и Владимир уже отправили жалобу в ГУ МВД по Свердловской области на бездействие сотрудников отдела полиции и обратились в прокуратуру. Также они планируют написать в управление Росгвардии по Свердловской области, чтобы лишить Олега права владеть оружием.

«Фонтанка» писала, что в конце июня инцидент с детьми-аутистами произошел в Петербурге. Во дворе одного из домов по улице Адмирала Черокова местная жительница по имени Наталья потребовала от детей с особенностями развития убраться с детской площадки, так как они «пугают» ее внучку.

Волна народного негодования была такой, что петербурженке пришлось закрыть аккаунты в социальных сетях и извиниться за свое поведение.

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Комментарии (11)

drakon1984
С таким количеством дегенератов не удивительно кого мы выбрали в 00 году. За остальных, адекватных, обидно.
261933551
Хотелось бы обе стороны услышать всё-таки. Для полноты картины
DimDimych
Ну тут-то чего такого? Он же не толкался локтями с нежным омоновцем, просто хотел убить семью инвалида из огнестрельного оружия. Тут и подписка слишком строго.
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