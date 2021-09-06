«Озабоченность и российских специалистов, и мирового сообщества вызывает бесконтрольное и ничем не ограниченное расширение зарубежной биологической инфраструктуры военного ведомства США в сопредельных с РФ и расположенных вблизи границ РФ государствах», — цитирует представителя СКР 6 сентября «Интерфакс».



Заявление было сделано во время форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы», который начал свою работу 6 сентября. Ранее там же генпрокурор России Игорь Краснов предложил включить реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма в понятие экстремистской деятельности.



«О судьбе японских преступников, разрабатывавших и испытывавших (во время Второй мировой войны. — Прим. ред.) бактериологическое оружие, следует помнить тем, кто, возможно, продолжает работу над новыми методами и средствами ведения биологической войны или вынашивает такие намерения», — отметил заместитель председателя СК Фёдоров.



«Хабаровским процессом» называют суд в декабре 1949 года над двенадцатью бывшими военачальниками Квантунской армии, которых обвиняли в создании и применении бактериологического оружия в ходе Второй мировой войны.



«Хабаровский процесс стал первым и значимым шагом на пути к запрещению подобного оружия массового поражения, фактически — предтечей соответствующей Конвенции ООН 1972 года… Обсуждение событий тех лет основывается на фактах и архивных материалах. Такая честная, ответственная позиция очень важна для сохранения исторической памяти, для того чтобы эффективно противодействовать попыткам исказить события Второй мировой войны и не допустить их повторения. Рассчитываю, что форум внесёт весомый вклад в глубокое осмысление исторического наследия Хабаровского процесса и его значения для современности, а сделанные вами выводы будут востребованы в дальнейшей научно-исследовательской работе», — сказано в приветственном слове президента Владимира Путина к участникам.



О сети биолабораторий вдоль границ России и Китая официальные лица России говорят уже несколько лет. Одним из первых об этом публично заявил в 2019 году секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Следом опасения высказал Роспотребнадзор. На вопрос о том, как Россия планирует реагировать на действия США, Патрушев заявил, что будут активизированы международные договорённости о биологической безопасности.



«Будем работать с нашими партнерами, в первую очередь на постсоветском пространстве. Заключать с ними договоренности о сотрудничестве в сфере биологической безопасности», — говорил секретарь Совбеза в апреле 2021 года.

