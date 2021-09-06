Пропаганда нацизма может стать не только уголовщиной, но и экстремизмом

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил включить реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма в понятие экстремистской деятельности.
«Считаю необходимым включение реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в понятие экстремистской деятельности, что значительно расширит возможности противодействия таким явлениям», — цитирует генпрокурора РФ 6 сентября «Интерфакс».
Кроме этого, Краснов считает важным проработать вопрос о дополнительной правовой регламентации увековечения памяти мирного населения СССР, «подвергшегося изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны», поскольку положения действующего закона распространяются исключительно на тех, кто погиб непосредственно в боях ВОВ.
Ранее «Фонтанка» писала, что в России на законодательном уровне запретили отождествлять роли СССР и Третьего рейха в войне и демонстрировать портреты нацистских военных преступников.