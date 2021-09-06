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Пропаганда нацизма может стать не только уголовщиной, но и экстремизмом

Генпрокурор РФ предложил приравнять реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма к экстремистской деятельности

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил включить реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма в понятие экстремистской деятельности.

«Считаю необходимым включение реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в понятие экстремистской деятельности, что значительно расширит возможности противодействия таким явлениям», — цитирует генпрокурора РФ 6 сентября «Интерфакс».

Кроме этого, Краснов считает важным проработать вопрос о дополнительной правовой регламентации увековечения памяти мирного населения СССР, «подвергшегося изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны», поскольку положения действующего закона распространяются исключительно на тех, кто погиб непосредственно в боях ВОВ.

Ранее «Фонтанка» писала, что в России на законодательном уровне запретили отождествлять роли СССР и Третьего рейха в войне и демонстрировать портреты нацистских военных преступников.

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Комментарии (7)

Василий Марущак
В стране, где вопрос "ты что, не русский?" приравнивается к оскорблению , осуждают нацизм.
Смеяться или плакать?
житель города П.
Я вот не понимаю, это что, вот реально актуально? Где то в России зреет национал-социалистический нарыв с немецким оттенком, и законодательную базу ужесточают и совершенствуют? Ну не бред ли...
AndrewBarsik
Почему-то прокуроров не волнует бездействие полиции в случаях совершения преступлений против граждан. Те, кто выносит необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел даже по очевидным преступлениям, живут припеваючи и им прокуроры даже пальчиком не погрозят.
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