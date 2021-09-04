«Это так чисто, вброс для левачков». Лидер «Мужского государства» выдумал свое задержание

Информация о задержании основателя движения «Мужское государство» Владислава Позднякова оказалась неправдой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил 4 сентября сам Поздняков.



«Я был не в сети, потому что возникли кое-какие моменты, которые необходимо было в срочном неотложном порядке решать. Разумеется, меня никто не задерживал, это так чисто, вброс для левачков, чтобы порадовались лишний раз», — сказал Поздняков.



О задержании мужчины на границе с Азербайджаном все в том же телеграм-канале сообщили 2 сентября. Позднее российские пограничники пояснили, что они не задерживали Позднякова.

