«Это так чисто, вброс для левачков». Лидер «Мужского государства» выдумал свое задержание

Информация о задержании основателя движения «Мужское государство» Владислава Позднякова оказалась неправдой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил 4 сентября сам Поздняков.
«Я был не в сети, потому что возникли кое-какие моменты, которые необходимо было в срочном неотложном порядке решать. Разумеется, меня никто не задерживал, это так чисто, вброс для левачков, чтобы порадовались лишний раз», — сказал Поздняков.
О задержании мужчины на границе с Азербайджаном все в том же телеграм-канале сообщили 2 сентября. Позднее российские пограничники пояснили, что они не задерживали Позднякова.
Он также заявил, что не собирается останавливать травлю сети ресторанов «Тануки» и активизирует эту деятельность «с понедельника». Ранее он призвал сторонников «Мужского государства» оставлять плохие отзывы о ресторане и «ломать» работу доставки ложными заказами, после того как сеть отказалась извиниться и удалить контент с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой. В ресторане движение Позднякова назвали «недомужским государством». «Фонтанка» подробно рассказывала об этой истории.