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«Это так чисто, вброс для левачков». Лидер «Мужского государства» выдумал свое задержание

Основатель «Мужского государства» Поздняков опроверг свою же информацию

Информация о задержании основателя движения «Мужское государство» Владислава Позднякова оказалась неправдой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил 4 сентября сам Поздняков.

«Я был не в сети, потому что возникли кое-какие моменты, которые необходимо было в срочном неотложном порядке решать. Разумеется, меня никто не задерживал, это так чисто, вброс для левачков, чтобы порадовались лишний раз», — сказал Поздняков.

О задержании мужчины на границе с Азербайджаном все в том же телеграм-канале сообщили 2 сентября. Позднее российские пограничники пояснили, что они не задерживали Позднякова.

Он также заявил, что не собирается останавливать травлю сети ресторанов «Тануки» и активизирует эту деятельность «с понедельника». Ранее он призвал сторонников «Мужского государства» оставлять плохие отзывы о ресторане и «ломать» работу доставки ложными заказами, после того как сеть отказалась извиниться и удалить контент с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой. В ресторане движение Позднякова назвали «недомужским государством». «Фонтанка» подробно рассказывала об этой истории.

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Комментарии (2)

Иван 2пырьев
"Левачки" (кстати кто это?) прям затряслись от радости.
По факту - он это скинул, только мужчинам, которым он интересен. Вот такое мужское так сказать государство
Yelda
Почему бы не переименовать "мужское государство" в "партию импотентов"? Мужикам, чей возраст между 12 и 15 годами явно нечем в жизни заниматься. Уверен центр Э берет на карандаш всех неумных людей, которые учавстуют в этом, и да этот канал ведут правоохранители, чтобы контроливать радикалов.
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