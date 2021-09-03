Глава Сбербанка считает, что Wildberries будет сложно удержать разные комиссии на платежи

Российскому онлайн-ретейлеру Wildberries будет сложно удержать разные комиссии на платежи, проводимые отечественными и зарубежными системами. Об этом 3 сентября заявил президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.



Греф привел в пример лоукостер «Победа», который в 2016 году ввел комиссию в 2% за обработку платежей при оплате услуг банковской картой. При этом сбор не взимался при расчете наличными в терминалах аэропорта «Внуково».



«Знаете, уже были попытки введения вот такой дифференцированной комиссии. Но насколько я помню, «Победа» продержалась примерно год. Все-таки эту всю историю, на мой взгляд, будет тяжело удержать. Поэтому нужно разговаривать со всеми игроками. Правила дифференциации все-таки нужно проводить по каким-то другим критериям и так, чтобы никто не подвергался дискриминации», — цитирует главу Сбербанка «Интерфакс».

