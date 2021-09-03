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Глава Сбербанка считает, что Wildberries будет сложно удержать разные комиссии на платежи

Российскому онлайн-ретейлеру Wildberries будет сложно удержать разные комиссии на платежи, проводимые отечественными и зарубежными системами. Об этом 3 сентября заявил президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

Греф привел в пример лоукостер «Победа», который в 2016 году ввел комиссию в 2% за обработку платежей при оплате услуг банковской картой. При этом сбор не взимался при расчете наличными в терминалах аэропорта «Внуково».

«Знаете, уже были попытки введения вот такой дифференцированной комиссии. Но насколько я помню, «Победа» продержалась примерно год. Все-таки эту всю историю, на мой взгляд, будет тяжело удержать. Поэтому нужно разговаривать со всеми игроками. Правила дифференциации все-таки нужно проводить по каким-то другим критериям и так, чтобы никто не подвергался дискриминации», — цитирует главу Сбербанка «Интерфакс».

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что конфликт маркетплейса Wildberries с международными платежными системами Visa и Mastercard из-за «скидки» на комиссию приведет к изменениям на платежном рынке. Он уверен, что рано или поздно стороны договорятся, потому что разрушать этот рынок никто не хочет.

Wildberries 16 августа снизил цены на товары примерно на 2% с учетом тарифов платежных систем при оплате заказа через отечественные платежные системы: «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и SberPay. В компании подчеркнули, что о введении дополнительной комиссии речи не идет.

Международные платежные системы выступили против новой опции для пользователей маркетплейса. Visa начала расследование решения компании, а в Mastercard увидели в этом дискриминацию держателей своих карт. Wildberries отверг эти обвинения.

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Комментарии (1)

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Эти гниды банковские всё под себя подомнут. Любой бизнес.
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