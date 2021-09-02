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Глава ВТБ спрогнозировал изменения на платежном рынке после конфликта Wildberries с Visa и Mastercard

Конфликт маркетплейса Wildberries с международными платежными системами Visa и Mastercard из-за «скидки» на комиссию приведет к изменениям на платежном рынке. Такое мнение 2 сентября выразил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума.

«У нас, видите, онлайн-системы развиваются, и платежные системы тоже, наверное, должны как-то за этим идти, поэтому я думаю, что какие-то изменения в методах, условиях платежных систем будут», — приводит слова Костина «Интерфакс».

Глава ВТБ считает, что у Wildberries не было задачи продвигать российские системы и «гробить» отношения с зарубежными. «Просто ставки очень высокие реально у этих систем западных. Они на Западе столько не берут, сколько здесь», — говорит Костин.

При этом он уверен, что рано или поздно стороны договорятся, потому что разрушать этот рынок никто не хочет.

Wildberries 16 августа снизил цены на товары примерно на 2% с учетом тарифов платежных систем при оплате заказа через отечественные платежные системы: «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и SberPay. В компании подчеркнули, что о введении дополнительной комиссии речи не идет.

Международные платежные системы выступили против новой опции для пользователей маркетплейса. Visa начала расследование решения компании, а в Mastercard увидели в этом дискриминацию держателей своих карт. Wildberries отверг эти обвинения.

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