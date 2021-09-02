Глава ВТБ спрогнозировал изменения на платежном рынке после конфликта Wildberries с Visa и Mastercard

Конфликт маркетплейса Wildberries с международными платежными системами Visa и Mastercard из-за «скидки» на комиссию приведет к изменениям на платежном рынке. Такое мнение 2 сентября выразил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума.



«У нас, видите, онлайн-системы развиваются, и платежные системы тоже, наверное, должны как-то за этим идти, поэтому я думаю, что какие-то изменения в методах, условиях платежных систем будут», — приводит слова Костина «Интерфакс».

