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Wildberries ввел скидку при оплате через российские платежные системы. Visa и Mastercard раскритиковали нововведение

Международные платежные системы увидели дискриминацию в решении Wildberries

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries снизил цены на товары при оплате заказа через отечественные платежные системы «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и SberPay. Международные Visa и Mastercard выступили против этого решения.

В Wildberries подчеркнули, что комиссии раньше учитывались в стоимости товаров, но не отображались. Теперь пользователи получают скидку, которая достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке операций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных систем достигают 2%, объяснили в компании ТАСС.

«С учетом того, что платежные системы устанавливают различные комиссии, теперь покупатели могут самостоятельно выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться», — сказано в заявлении ретейлера. По подсчетам компании, новая опция теоретически позволит россиянам экономить на покупках примерно по 40 млн рублей в день.

Крупнейшим международным платежным системам решение интернет-магазина не понравилось. В Visa заявили РИА Новости, что выступают против такой практики, потому что убеждены: «Такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе». Компания начала расследование ситуации и подчеркнула, что ее тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными.

В ответ на это представитель Wildberries сообщил, что речь идет не о дополнительных комиссиях, а о выделении для пользователей тарифа платежных систем. «Размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, просто выбрав другую платежную систему», — считают в компании.

В Mastercard внимательно анализируют ситуацию и опасаются дискриминации миллионов держателей своих карт. Компания работает над урегулированием этого инцидента, сообщил РБК глава Mastercard в России Алексей Малиновский.

Банки взимают с магазинов комиссии за эквайринг — плату за использование карт в качестве средства платежа. Обычно продавцы закладывают эту комиссию в стоимость товаров. Основную часть суммы получает банк, выпустивший карту. Оставшаяся часть — заработок банка, который отвечает за прием платежей, и комиссия платежной системы.

Каждый банк устанавливает тариф самостоятельно. Как отмечает РБК, среднее по рынку значение — 1,5–2,5%. Для сравнения: например, в СБП тарифы регулируются Центробанком, они ниже рыночных и составляют от 0,4 до 0,7% в зависимости от категории товара.

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Комментарии (14)

265929496
Лукавит магазин, называя свои нововведения "скидкой". Скидка - это уменьшение цены, а не отстутствие накруток.
Выбрала товар вчера, а оплачивала сегодня (так уж совпало). Вчера товар в каталоге и в корзине отражался по одной и той же цене (а как иначе?). Оплачивала картой всегда Visa. (привязана к личному кабинету) Сегодня товар отложен так же по вчерашней каталожной цене, но в корзине добавалась строка "комиссия". Эта комиссия равна нулю , если выбираешь оплату картой Мир, то есть цена товара не изменяется . А если выбираешь оплату Visa или Mastercard, то добавляется коимссия 2%, соответственно увеличивается и конечная стоимость товара. Вывод: магазин переложил на покупателя комиссию за оплату через международные платежные системы, а преподносит это как скидку тем, кто платит МИРом.
KOHTPASPB
Так виза и мастеркард тоже всякие акции и скидки предлагают, или это другое?
261844081
Тот ещё магазин. Мой первый и последний заказ там пришёл с опозданием от последнего дня доставки на 5 дней, почти неделя, долго пришлось самой искать информацию, куда обращаться, там отвечает только бот, но, почитая форумы всё-таки дозвонилась в колл-центр, где мне сказали, что через 5-7 дней появится кнопка отказа от товара, а приедет он или нет-никто не знает. Никаких бонусов за такие ситуации у них даже не предусмотрено)
Магазин сделали, а с клиентами 0 взаимодействия
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