Wildberries ввел скидку при оплате через российские платежные системы. Visa и Mastercard раскритиковали нововведение

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries снизил цены на товары при оплате заказа через отечественные платежные системы «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и SberPay. Международные Visa и Mastercard выступили против этого решения.

В Wildberries подчеркнули, что комиссии раньше учитывались в стоимости товаров, но не отображались. Теперь пользователи получают скидку, которая достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке операций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных систем достигают 2%, объяснили в компании ТАСС.

«С учетом того, что платежные системы устанавливают различные комиссии, теперь покупатели могут самостоятельно выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться», — сказано в заявлении ретейлера. По подсчетам компании, новая опция теоретически позволит россиянам экономить на покупках примерно по 40 млн рублей в день. Крупнейшим международным платежным системам решение интернет-магазина не понравилось. В Visa заявили РИА Новости, что выступают против такой практики, потому что убеждены: «Такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе». Компания начала расследование ситуации и подчеркнула, что ее тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными. В ответ на это представитель Wildberries сообщил, что речь идет не о дополнительных комиссиях, а о выделении для пользователей тарифа платежных систем. «Размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, просто выбрав другую платежную систему», — считают в компании.