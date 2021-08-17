«Главная задача следствия — не выйти на самих себя». В Wildberries ответили на претензии Mastercard и Visa

Компания Wildberries ответила на обвинение в дискриминации от Mastercard и Visa. Ретейлер вечером 17 августа заявил, что неоднократно сообщал представителям западных платежных систем о том, что их комиссии слишком высоки для рынка, прежде чем начать давать преференции при оплате картой «Мир», однако позиция Mastercard и Visa не менялась.



В пресс-службе компании подчеркнули, что обвинения в дискриминации покупателей не имеют под собой оснований, так как тарифы устанавливают сами Mastercard и Visa. В Wildberries отметили, что с новыми правилами клиенты маркетплейса смогут сэкономить на выборе платежной системы.

