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«Главная задача следствия — не выйти на самих себя». В Wildberries ответили на претензии Mastercard и Visa

Wildberries прокомментировала претензии Mastercard и Visa

Компания Wildberries ответила на обвинение в дискриминации от Mastercard и Visa. Ретейлер вечером 17 августа заявил, что неоднократно сообщал представителям западных платежных систем о том, что их комиссии слишком высоки для рынка, прежде чем начать давать преференции при оплате картой «Мир», однако позиция Mastercard и Visa не менялась.

В пресс-службе компании подчеркнули, что обвинения в дискриминации покупателей не имеют под собой оснований, так как тарифы устанавливают сами Mastercard и Visa. В Wildberries отметили, что с новыми правилами клиенты маркетплейса смогут сэкономить на выборе платежной системы.

«Приветствуем заявления платежных систем о проведении расследований, но напоминаем, что главная задача следствия — не выйти на самих себя. Сегодня западные платежные системы занимают значительную долю на российском рынке и диктуют свои условия работы отечественному бизнесу», — процитировали заявление в РБК.

Международным платежным системам не понравилось решение Wildberries снизить цены при оплате через систему «Мир».

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Комментарии (5)

asgard
Комиссию системы заложить в цены. А наличкой еще дешевле. Тссс!
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