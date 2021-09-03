Голикова: Не пользующиеся банковскими картами пенсионеры получат обещанную Путиным выплату уже сегодня

«Гражданам, которые получают пенсию через Почту России и иные доставочные организации, выплата единовременной денежной выплаты началась с сегодняшнего дня», — цитирует 3 сентября заявление Голиковой ТАСС.
По словам вице-премьера, деньги от государства таким способом получат порядка 12,5 миллиона человек.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что единовременные выплаты начались еще вчера. Средства приходят автоматически. Правительство выделило на это 433 миллиарда рублей.
Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 24 августа. Минтруд пообещал, что пользующиеся банковскими картами пенсионеры получат выплаты в первую неделю сентября.