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Голикова: Не пользующиеся банковскими картами пенсионеры получат обещанную Путиным выплату уже сегодня

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российские пенсионеры получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей через Почту России и другие организации.

«Гражданам, которые получают пенсию через Почту России и иные доставочные организации, выплата единовременной денежной выплаты началась с сегодняшнего дня», — цитирует 3 сентября заявление Голиковой ТАСС.

По словам вице-премьера, деньги от государства таким способом получат порядка 12,5 миллиона человек.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что единовременные выплаты начались еще вчера. Средства приходят автоматически. Правительство выделило на это 433 миллиарда рублей.

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 24 августа. Минтруд пообещал, что пользующиеся банковскими картами пенсионеры получат выплаты в первую неделю сентября.

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