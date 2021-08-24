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Пенсионерам выдадут по 10 тысяч рублей. Путин подписал указ

Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам

В сентябре пенсионеры смогут получить по 10 тысяч рублей. Соответствующий указ 24 августа подписал президент РФ Владимир Путин.

«Произвести гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 г. получателями пенсий <...> единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей», — говорится в указе, который опубликован на сайте Кремля.

Деньги должны поступить уже в сентябре этого года. Подавать заявление на выплату не нужно, так как ответственный за ее осуществление Пенсионный фонд сам подготовит документы.

На прошлой неделе глава государства заявил о необходимости дополнительных выплат пенсионерам и военнослужащим России.

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Комментарии (30)

AlexOzz
Урра! Пойду проголосую за Путина! Он из какой партии?
altnec
Как только началось давление на мошеннические схемы обмана пенсионеров при начислениях в ПФР, так тут же у Фонда нашлись и средства немалые. И сколько таких средств уже разошлось по карманам всех уровней руководства ПФР?
Einmerck
Царские подарки пожаловали в честь выборов. Боже, храни царя!
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