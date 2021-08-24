Пенсионерам выдадут по 10 тысяч рублей. Путин подписал указ

В сентябре пенсионеры смогут получить по 10 тысяч рублей. Соответствующий указ 24 августа подписал президент РФ Владимир Путин.



«Произвести гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 г. получателями пенсий <...> единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей», — говорится в указе, который опубликован на сайте Кремля.



Деньги должны поступить уже в сентябре этого года. Подавать заявление на выплату не нужно, так как ответственный за ее осуществление Пенсионный фонд сам подготовит документы.

