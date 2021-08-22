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Путин предложил раздать пенсионерам по 10 тысяч рублей

Инфляция для пенсионеров больше, чем средняя по стране. Чтобы их поддержать, Путин предложил единую выплату.

Предложение прозвучало 22 августа на встрече Путина с представителями «Единой России». По его словам, товары, которые покупают пенсионеры, подорожали и инфляция их продуктовой корзины выше средней по стране. Таким образом «съедается» прибавка к пенсии. Чтобы поддержать пожилое население, президент предложил единоразово выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей. Также деньги получат военнослужащие.

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Комментарии (83)

aborigenSPB
Подведём итог: происходит наглый и неприкрытый подкуп избирателей с использованием служебного положения и за счёт самих избирателей! С учётом того, что получение взятки от фигуранта не гарантировано (это лишь пожелание), то по фигуранту плачут сразу несколько статей уголовного кодекса (обман, подкуп, мошенничество и т.д.)
265115851
Дословно

«Я бы попросил "Единую Россию", когда она сформирует фракцию в Думе, определенным образом отреагировать и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере десяти тысяч рублей», — сказал Путин.
Иван 2пырьев
Где-то прочитал, что он предложил провести эти выплаты ПОСЛЕ выборов.
То есть это фактически подкуп.
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