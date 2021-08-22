Путин предложил раздать пенсионерам по 10 тысяч рублей

Инфляция для пенсионеров больше, чем средняя по стране. Чтобы их поддержать, Путин предложил единую выплату.

Предложение прозвучало 22 августа на встрече Путина с представителями «Единой России». По его словам, товары, которые покупают пенсионеры, подорожали и инфляция их продуктовой корзины выше средней по стране. Таким образом «съедается» прибавка к пенсии. Чтобы поддержать пожилое население, президент предложил единоразово выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей. Также деньги получат военнослужащие.