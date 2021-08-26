Пользующиеся банковскими картами пенсионеры получат выплаты уже в конце следующей недели

Минтруд пообещал направить анонсированную Владимиром Путиным единовременную выплату на следующей неделе.
«30,7 миллиона пенсионеров получат единовременную выплату на следующей неделе», — цитирует 26 августа заявление министра труда и социальной защиты Антона Котякова РИА «Новости».
В ведомстве подсчитали, что по 10 тысяч рублей должны получить почти 43 миллиона пенсионеров. Подавать заявление не нужно, так как ответственный Пенсионный фонд должен сам подготовить документы.
Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 24 августа.