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Пользующиеся банковскими картами пенсионеры получат выплаты уже в конце следующей недели

Минтруд пообещал направить анонсированную Владимиром Путиным единовременную выплату на следующей неделе.

«30,7 миллиона пенсионеров получат единовременную выплату на следующей неделе», — цитирует 26 августа заявление министра труда и социальной защиты Антона Котякова РИА «Новости».

В ведомстве подсчитали, что по 10 тысяч рублей должны получить почти 43 миллиона пенсионеров. Подавать заявление не нужно, так как ответственный Пенсионный фонд должен сам подготовить документы.

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 24 августа.

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Комментарии (1)

zorkii
никого не смущает что один человек решил и все побежали исполнять, а где Совет Федерации, Гос Дума в конце концов, они уже ничего не решают, так получается
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