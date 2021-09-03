Груженая фура вылетела с моста над речкой в Чувашии утром 3 сентября. От удара разворотило и кузов, и кабину. Водитель не выжил.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Чувашской Республике, авария произошла около 7:15 на 726-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Козловском районе. Водитель грузовика Iveco не справился с управлением, фура снесла отбойник и рухнула с моста через реку Белая Воложка.