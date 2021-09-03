FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +11
72.85р86.30р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Фура с канистрами улетела с моста в Чувашии. Колеса остались на переправе, водитель погиб

Фото: ГУ МВД по Чувашской Республике
ПоделитьсяПоделиться

Груженая фура вылетела с моста над речкой в Чувашии утром 3 сентября. От удара разворотило и кузов, и кабину. Водитель не выжил.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Чувашской Республике, авария произошла около 7:15 на 726-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Козловском районе. Водитель грузовика Iveco не справился с управлением, фура снесла отбойник и рухнула с моста через реку Белая Воложка.

ПоделитьсяПоделиться

Водитель большегруза, 53-летний житель Орловской области, от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Судя по фото, грузовик вез бутыли с жидкостью зеленого цвета. Их раскидало по мосту и берегу реки. На мосту также остались два колеса от фуры.

Фото: ГУ МВД по Чувашской Республике

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

bluxer
Вот так: намусорил и помер. А убирать кто будет?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний