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«Правильное 1 сентября, вот это я понимаю». Петербургский ученик сыграл жёсткий дэткор на школьной линейке в Купчино

Вокалист Slaughter to Prevail похвалил петербургского ученика, сыгравшего на школьной линейке песню его группы

Ученик одной из школ Фрунзенского района Петербурга сыграл на праздничной линейке 1 сентября песню своей любимой дэткор-группы Slaughter to Prevail. Юноша, которого зовут Егор Гудым, исполнил композицию под названием Baba Yaga. Ролик стал вирусным в TikTok и за сутки уже набрал почти 560 тысяч просмотров.

@yegorgudym

Это был мой лучшее 1е сентября 🥺#rock #metal #stp #guitar #школа #1сентября

♬ оригинальный звук - YegorGudym

В комментариях пользователи хвалят юного гитариста и выражают удивление от того, что школьнику разрешили сыграть такую композицию перед педагогами, родителями и другими учениками. «Просто все знают о моем стремлении к музыке», — ответил на это Егор.

Вокалист Slaughter to Prevail (российская дэткор-группа из Екатеринбурга) Александр Шиколай тоже оценил исполнение и прокомментировал выступление Егора: «Правильное 1 сентября, вот это я понимаю. Респект».

Ранее «Фонтанка» писала, что в хабаровской школе на торжественной линейке 1 сентября показали танец живота. Позднее выступившая перед детьми и их родителями учительница извинилась за представленный ею танцевальный номер.

А в Нижнем Тагиле молодой учитель младших классов вообще проспал 1 сентября, за что теперь рискует лишиться работы.

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Комментарии (3)

Pilat
Это....отличная иллюстрация ко всему прекрасному, что произошло в стране с 1991 года.
AlBerkut
1 сентября здорового человека! 🤘🤘🤘
Parallax
Молодец, Егор! Большущий респект! \m/
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