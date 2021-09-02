Ученик одной из школ Фрунзенского района Петербурга сыграл на праздничной линейке 1 сентября песню своей любимой дэткор-группы Slaughter to Prevail. Юноша, которого зовут Егор Гудым, исполнил композицию под названием Baba Yaga. Ролик стал вирусным в TikTok и за сутки уже набрал почти 560 тысяч просмотров.

В комментариях пользователи хвалят юного гитариста и выражают удивление от того, что школьнику разрешили сыграть такую композицию перед педагогами, родителями и другими учениками. «Просто все знают о моем стремлении к музыке», — ответил на это Егор.

Вокалист Slaughter to Prevail (российская дэткор-группа из Екатеринбурга) Александр Шиколай тоже оценил исполнение и прокомментировал выступление Егора: «Правильное 1 сентября, вот это я понимаю. Респект».



Ранее «Фонтанка» писала, что в хабаровской школе на торжественной линейке 1 сентября показали танец живота. Позднее выступившая перед детьми и их родителями учительница извинилась за представленный ею танцевальный номер.



А в Нижнем Тагиле молодой учитель младших классов вообще проспал 1 сентября, за что теперь рискует лишиться работы.

