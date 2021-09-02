Польша ввела режим ЧС из-за приезжающих через Белоруссию беженцев

Президент Польши Анджей Дуда ввел чрезвычайное положение на границе с Белоруссией из-за потока нелегальных мигрантов. Об этом 2 сентября сообщает издание Rzeczpospolitej.
Польский лидер объявил, что на протяжении 30 дней в приграничных Подляском и Люблинском воеводствах будут действовать чрезвычайные меры. Постановление уже отправлено для публикации в издании Dzienniku Ustaw, после чего оно вступит в силу.
«Ситуация на границе с Белоруссией всё еще кризисная», — так необходимость решения прокомментировал премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Он посетовал, что режим Александра Лукашенко «вытесняет» приехавших из Ирака беженцев в Польшу.
Ранее режим ЧС из-за движущихся через Белоруссию нелегалов ввела и Латвия. Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть «каждый метр границы» на случай, если западные страны решат выдворить нелегалов, проникших туда через Белоруссию.