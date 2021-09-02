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Польша ввела режим ЧС из-за приезжающих через Белоруссию беженцев

В приграничных воеводствах Польши будут действовать чрезвычайные меры из-за наплыва нелегалов

Президент Польши Анджей Дуда ввел чрезвычайное положение на границе с Белоруссией из-за потока нелегальных мигрантов. Об этом 2 сентября сообщает издание Rzeczpospolitej.

Польский лидер объявил, что на протяжении 30 дней в приграничных Подляском и Люблинском воеводствах будут действовать чрезвычайные меры. Постановление уже отправлено для публикации в издании Dzienniku Ustaw, после чего оно вступит в силу.

«Ситуация на границе с Белоруссией всё еще кризисная», — так необходимость решения прокомментировал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Он посетовал, что режим Александра Лукашенко «вытесняет» приехавших из Ирака беженцев в Польшу.

Ранее режим ЧС из-за движущихся через Белоруссию нелегалов ввела и Латвия. Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть «каждый метр границы» на случай, если западные страны решат выдворить нелегалов, проникших туда через Белоруссию.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Нужен забор по мощнее, Брюссель должен раскошелиться.
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