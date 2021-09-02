Польша ввела режим ЧС из-за приезжающих через Белоруссию беженцев

Президент Польши Анджей Дуда ввел чрезвычайное положение на границе с Белоруссией из-за потока нелегальных мигрантов. Об этом 2 сентября сообщает издание Rzeczpospolitej.



Польский лидер объявил, что на протяжении 30 дней в приграничных Подляском и Люблинском воеводствах будут действовать чрезвычайные меры. Постановление уже отправлено для публикации в издании Dzienniku Ustaw, после чего оно вступит в силу.



«Ситуация на границе с Белоруссией всё еще кризисная», — так необходимость решения прокомментировал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

