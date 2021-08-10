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Чрезвычайная ситуация. Латвия разрешила пограничникам силой возвращать в Белоруссию нелегалов

Латвия объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом нелегалов

Правительство Латвии ввело режим чрезвычайной ситуации в районах, граничащих с Белоруссией. Власти обеспокоены неконтролируемым потоком нелегальных мигрантов.

«Со среды, 11 августа, и до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации будет действовать в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и городе Даугавпилс. Пограничникам разрешено использовать физическую силу и специальные средства, чтобы незамедлительно возвращать в Беларусь людей, незаконно перешедших государственную границу», — сообщает 10 августа Delfi.

Пограничникам возвращать в Белоруссию перебежчиков помогут полицейские.

Режим чрезвычайной ситуации даёт место для манёвра с точки зрения закона: во время его действия структурные подразделения Государственной пограничной службы и другие учреждения не принимают заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса. Тем не менее, указывает издание, в самом документе всё же фигурируют два пункта, где можно подать заявление.

Для тех, кому удалось прорваться через границу, инфраструктуру будут разворачивать вооружённые силы Латвии.

Литва, которая столкнулась с такой же проблемой, ввела режим чрезвычайной ситуации ещё в начале августа. Власти страны рассказали, что из Белоруссии прибыло уже больше 4 000 нелегальных мигрантов. Александр Лукашенко 5 августа поручил силовикам закрыть «каждый метр границы» на случай, если западные страны решат выдворить нелегалов, проникших туда через Белоруссию.

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Комментарии (4)

Borze
Ща им старшие братья из ЕС покажут кузькину мать. Вс е принимают беженцев, а эти трибалтийские тигры не хотят.
blackcatwhitecat
Теперь они из Беларуси через Северо-Запад попрут
veteran78
Сначала поверх голов а потом и в тушку.
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