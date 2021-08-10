Чрезвычайная ситуация. Латвия разрешила пограничникам силой возвращать в Белоруссию нелегалов

«Со среды, 11 августа, и до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации будет действовать в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и городе Даугавпилс. Пограничникам разрешено использовать физическую силу и специальные средства, чтобы незамедлительно возвращать в Беларусь людей, незаконно перешедших государственную границу», — сообщает 10 августа Delfi.

Пограничникам возвращать в Белоруссию перебежчиков помогут полицейские.

Режим чрезвычайной ситуации даёт место для манёвра с точки зрения закона: во время его действия структурные подразделения Государственной пограничной службы и другие учреждения не принимают заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса. Тем не менее, указывает издание, в самом документе всё же фигурируют два пункта, где можно подать заявление.

Для тех, кому удалось прорваться через границу, инфраструктуру будут разворачивать вооружённые силы Латвии.

Литва, которая столкнулась с такой же проблемой, ввела режим чрезвычайной ситуации ещё в начале августа. Власти страны рассказали, что из Белоруссии прибыло уже больше 4 000 нелегальных мигрантов. Александр Лукашенко 5 августа поручил силовикам закрыть «каждый метр границы» на случай, если западные страны решат выдворить нелегалов, проникших туда через Белоруссию.