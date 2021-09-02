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Банк «Санкт-Петербург» нашел дорогу к иностранным счетам дочери бизнес-омбудсмена

Арбитражный суд восстановил право общей собственности генерального директора ПАО КЦТЛ Юлии Абросимовой и её бывшего супруга на 12 счетов в двух швейцарских и одном кипрском банках.

Такое постановление Тринадцатый арбитражный апелляционный суд вынес 2 сентября в рамках дела о личном банкротстве бывшего генерального директора ОАО «Головной завод» Олега Шамарина. Оно сразу же вступило в законную силу, но может быть опротестовано в кассационной инстанции.

Общей семейной собственностью генерального директора ПАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (перегрузочный комплекс в петербургском порту) суд счел два счета в «Банке Кипра» и по четыре счета в швейцарских Julius Baer & Co и Bank Vontobel AG. Ранее все счета были зарегистрированы на Юлию Абросимову.

Теперь находящиеся на этих счетах средства могут быть использованы для погашения задолженности Олега Шамарина перед основным кредитором его банкротного процесса — банком «Санкт-Петербург».

В мае в рамках того же банкротного процесса суд признал общей совместной собственностью супругов 12 счетов в Райффайзенбанке и восемь счетов в банке «Санкт-Петербург». Это случилось в Арбитражном суде Северо-Западного округа. Юлия Абросимова пыталась воспрепятствовать такому развитию событий до последнего.

Зато ей удалось защитить от претензий кредитора принадлежащие ей 345 акций КЦТЛ. Такое решение суд вынес в связи с тем, что она получила их раньше, чем вышла замуж, и борьба за них тоже шла до кассационной инстанции.

Брачный договор между Олегом Шамариным и генеральным директором КЦТЛ Юлией Абросимовой стал недействительным 10 июня 2020 года в соответствии с постановлением 13-го арбитражного апелляционного суда.

Компания «Головной завод», напомним, входила в некогда крупный строительный холдинг «Стройкомплект», включавший шесть серьезных производств — асфальт, бетон, новый современный газобетонный завод, производство тротуарного камня, бордюрного камня и разных железобетонных изделий. Холдинг был создан Александром Шамариным, отцом банкрота, в отношении которого также имеется банкротное производство. Претензии кредиторов к Шамарину-младшему составляют 2,4 млрд рублей, к старшему — 1,7 млрд. Основной кредитор — банк «Санкт-Петербург».

Основателем ПАО КЦТЛ является бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов. В 2020 году центр обработал 184,4 тыс. тонн грузов, среди которых зерно, цветные и черные металлы. Такой объем перевалки грузов на фоне общей статистики петербургского порта практически незаметен. По данным Администрации морских портов Балтийского моря, в первом полугодии 2021 года Большой порт Санкт-Петербург в целом перевалил около 30,6 млн тонн грузов. Достижения КЦТЛ (0,12 млн тонн) соответствуют 0,4% общего объема.

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Комментарии (2)

266081655
Бизнесмены-патриоты в стране победившего путинизма.....
Kot Piter
Я насчитал только 10-ть счетов. =)
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