Банк «Санкт-Петербург» нашел дорогу к иностранным счетам дочери бизнес-омбудсмена

Общей семейной собственностью генерального директора ПАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (перегрузочный комплекс в петербургском порту) суд счел два счета в «Банке Кипра» и по четыре счета в швейцарских Julius Baer & Co и Bank Vontobel AG. Ранее все счета были зарегистрированы на Юлию Абросимову.

Такое постановление Тринадцатый арбитражный апелляционный суд вынес 2 сентября в рамках дела о личном банкротстве бывшего генерального директора ОАО «Головной завод» Олега Шамарина. Оно сразу же вступило в законную силу, но может быть опротестовано в кассационной инстанции.

Теперь находящиеся на этих счетах средства могут быть использованы для погашения задолженности Олега Шамарина перед основным кредитором его банкротного процесса — банком «Санкт-Петербург».



В мае в рамках того же банкротного процесса суд признал общей совместной собственностью супругов 12 счетов в Райффайзенбанке и восемь счетов в банке «Санкт-Петербург». Это случилось в Арбитражном суде Северо-Западного округа. Юлия Абросимова пыталась воспрепятствовать такому развитию событий до последнего.



Зато ей удалось защитить от претензий кредитора принадлежащие ей 345 акций КЦТЛ. Такое решение суд вынес в связи с тем, что она получила их раньше, чем вышла замуж, и борьба за них тоже шла до кассационной инстанции.



Брачный договор между Олегом Шамариным и генеральным директором КЦТЛ Юлией Абросимовой стал недействительным 10 июня 2020 года в соответствии с постановлением 13-го арбитражного апелляционного суда.



Компания «Головной завод», напомним, входила в некогда крупный строительный холдинг «Стройкомплект», включавший шесть серьезных производств — асфальт, бетон, новый современный газобетонный завод, производство тротуарного камня, бордюрного камня и разных железобетонных изделий. Холдинг был создан Александром Шамариным, отцом банкрота, в отношении которого также имеется банкротное производство. Претензии кредиторов к Шамарину-младшему составляют 2,4 млрд рублей, к старшему — 1,7 млрд. Основной кредитор — банк «Санкт-Петербург».