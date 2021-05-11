Суд предоставил банку «Санкт-Петербург» доступ к счетам дочери бизнес-омбудсмена

Банковские счета, принадлежащие генеральному директору ПАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» Юлии Абросимовой, являются её совместной с супругом собственностью. Их содержимое может быть использовано для погашения долгов мужа. Такое постановление Арбитражный суд Северо-Западного округа опубликовал 8 мая. Оно отменяет постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда противоположного содержания и корректирует соответствующее решение первой инстанции. Фактически, в этой части спора между генеральным директором ПАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (перегрузочный комплекс в петербургском порту) Юлией Абросимовой и её супругом Олегом Шамариным поставлена точка.

Её 12 счетов в Райффайзенбанке и 8 счетов в банке «Санкт-Петербург» признаны общей совместной собственностью супругов. Постановление суда вступило в законную силу с момента его публикации и может быть оспорено только в Верховном суде. Оно вынесено в рамках дела о личном банкротстве супруга Абросимовой — бывшего генерального директора ОАО «Головной завод» Олега Шамарина. Это означает, что содержащиеся на данных счетах средства могут быть использованы для погашения его долгов перед основным кредитором — банком «Санкт-Петербург». Брачный договор между Ольгой Абросимовой и Олегом Шамариным стал недействительным 10 мая 2020 года в соответствии с постановлением 13-го арбитражного апелляционного суда. А 16 июля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес определение о признании этих счетов находящимися в совместной собственности супругов. Решение отменил апелляционный суд в конце декабря, мотивировав лингвистической некорректностью. «Сами по себе счета в кредитной организации имуществом не являются, в отличие от безналичных денежных средств, являющихся правом требования к кредитной организации. В этой связи общим имуществом супругов могут быть признаны не счета сами по себе, а безналичные денежные средства, находящиеся на счете в кредитной организации», — написано в мотивировочной части постановления.