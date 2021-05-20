Суд лишил банк «Санкт-Петербург» последней надежды на портовые акции дочери бизнес-омбудсмена в банкротстве её супруга

345 акций ПАО «Коммерческий центр, транспорт и лес», принадлежащие его генеральному директору Юлии Абросимовой, не станут её совместной с супругом собственностью. Она получила их раньше, чем вышла замуж.

Такое постановление вынес Арбитражный суд Северо-Западного округа 19 мая в рамках дела о личном банкротстве бывшего генерального директора ОАО «Головной завод» Олега Шамарина. Рассмотрение этого вопроса в кассационном суде — третья попытка основного кредитора банка «Санкт-Петербург» использовать акции ПАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (перегрузочный комплекс в петербургском порту) для погашения долгов в банкротном процессе. Но суды твердо стоят на позиции: сопоставление сроков приобретения Юлией Абросимовой акций портовой компании и замужества показывает, что женщина зарегистрировала брак с банкротом через 2 месяца после их приобретения.



Брачный договор между Олегом Шамариным и генеральным директором КЦТЛ Юлией Абросимовой стал недействительным 10 июня 2020 года в соответствии с постановлением 13-го арбитражного апелляционного суда. А 20 июля по определению суда совместной с супругом собственностью стали принадлежащие Юлии Абросимовой банковские счета. Теперь их содержимое может быть использовано для погашения долгов мужа. Этого банку «Санкт-Петербург» удалось окончательно добиться также в кассационном суде лишь 8 мая 2021 года, несмотря на упорное сопротивление гендиректора стивидорной компании.

Компания «Головной завод», напомним, входила в некогда крупный строительный холдинг «Стройкомплект», включавший шесть серьезных производств: асфальта, бетона, новый современный газобетонный завод, производство тротуарного камня, бордюрного камня и разных железобетонных изделий. Холдинг был создан Александром Шамариным, отцом банкрота, в отношении которого также имеется банкротное производство. Претензии кредиторов к Шамарину-младшему составляют 2,4 млрд рублей, к старшему — 1,7 млрд. Основной кредитор (около 90 % ) — банк «Санкт-Петербург».

