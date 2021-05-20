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Суд лишил банк «Санкт-Петербург» последней надежды на портовые акции дочери бизнес-омбудсмена в банкротстве её супруга

Суд не разрешил банку «Санкт-Петербург» использовать акции, принадлежащие Абросимовой

345 акций ПАО «Коммерческий центр, транспорт и лес», принадлежащие его генеральному директору Юлии Абросимовой, не станут её совместной с супругом собственностью. Она получила их раньше, чем вышла замуж.

Такое постановление вынес Арбитражный суд Северо-Западного округа 19 мая в рамках дела о личном банкротстве бывшего генерального директора ОАО «Головной завод» Олега Шамарина. Рассмотрение этого вопроса в кассационном суде — третья попытка основного кредитора банка «Санкт-Петербург» использовать акции ПАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (перегрузочный комплекс в петербургском порту) для погашения долгов в банкротном процессе. Но суды твердо стоят на позиции: сопоставление сроков приобретения Юлией Абросимовой акций портовой компании и замужества показывает, что женщина зарегистрировала брак с банкротом через 2 месяца после их приобретения.

Брачный договор между Олегом Шамариным и генеральным директором КЦТЛ Юлией Абросимовой стал недействительным 10 июня 2020 года в соответствии с постановлением 13-го арбитражного апелляционного суда. А 20 июля по определению суда совместной с супругом собственностью стали принадлежащие Юлии Абросимовой банковские счета. Теперь их содержимое может быть использовано для погашения долгов мужа. Этого банку «Санкт-Петербург» удалось окончательно добиться также в кассационном суде лишь 8 мая 2021 года, несмотря на упорное сопротивление гендиректора стивидорной компании.

Компания «Головной завод», напомним, входила в некогда крупный строительный холдинг «Стройкомплект», включавший шесть серьезных производств: асфальта, бетона, новый современный газобетонный завод, производство тротуарного камня, бордюрного камня и разных железобетонных изделий. Холдинг был создан Александром Шамариным, отцом банкрота, в отношении которого также имеется банкротное производство. Претензии кредиторов к Шамарину-младшему составляют 2,4 млрд рублей, к старшему — 1,7 млрд. Основной кредитор (около 90 %) — банк «Санкт-Петербург».

Теперь банку остается слабая надежда добиться распространения совместной собственности супругов на акции КЦТЛ лишь в Верховном суде. Такие же призрачные перспективы у Юлии Абросимовой для отмены аналогичного режима для ее банковских счетов. В каком-то смысле противостояние бизнес-леди и банка можно охарактеризовать счетом 1:1.

Впрочем, в этой истории возможен и неожиданный поворот. В июне Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит определение о распространении режима совместной собственности супругов на акции КЦТЛ заново по вновь открывшимся обстоятельствам, суть которых на сайте «Электронное правосудие» пока не раскрывается.

Основателем ПАО «КЦТЛ» является бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов. В 2020 году КЦТЛ обработал 184,4 тыс. тонн грузов, среди которых зерно, цветные и черные металлы. Такой объем перевалки грузов на фоне общей статистики петербургского порта практически незаметен. По данным Администрации морских портов Балтийского моря, в 2019 году Большой порт Санкт-Петербург в целом перевалил около 60 млн тонн грузов. Достижения КЦТЛ соответствуют примерно 0,3 % общего объема.

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Комментарии (1)

ШIШ
Вообще, вопрос о совместной ответственности общим имуществом по долгам одного из супругов это очень спорный юридический казус приводящий к парадоксальным последствиям , когда человек может становится должником и ответчиком без его воли , чем пользуются уже некоторые ушлые бракоразведенные . Такой порядок ставит под сомнение институт брака
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