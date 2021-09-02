Газовая вертикаль поменялась. В «Петербургтеплоэнерго» назначили гендиректора из ТГК-1

С середины июля 2019 года «Петербургтеплоэнерго» возглавлял Владислав Петров, бывший глава комитета по энергетике. Его назначение происходило на фоне кадровых перестановок в «Газпроме»: перед этим Кирилл Селезнев ушел из «Газпром межрегионгаза», его место занял Сергей Густов, который и сам почти 10 лет управлял ПТЭ. На тот момент структура подчинения была следующей: «Петербургтеплоэнерго» контролируется АО «Газпром теплоэнерго», а оно, в свою очередь, входит в группу «Газпром межрегионгаз». Таким образом, приход Густова повлек за собой цепочку назначений.

Согласно информации на сайте предприятия, директором компании назначен Андрей Гончаров. Одновременно он продолжает числиться заместителем управляющего директора по тепловому бизнесу ПАО «ТГК-1». В компании подтвердили факт назначения с 1 сентября.

С осени 2020 года ситуация изменилась. «Газпром теплоэнерго» и, соответственно, «Петербургтеплоэнерго» находятся в доверительном управлении у «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ), основного собственника ТГК-1, из которого, собственно, и назначен Андрей Гончаров. В итоге произошло объединение теплоэнергетических активов под общим руководством ГЭХ.

Владислав Петров не стал отвечать на вопросы о своем новом месте работы, сославшись на то, что ему неудобно. По данным «Фонтанки», его перебрасывают на фронт газификации личных участков: оператором этой программы в масштабах страны станет «Газпром газификация», в Петербурге — «ПетербургГаз». Директором «Газпром газификации» также является Сергей Густов; о своем видении исполнения программы он рассказывал в интервью «Фонтанке».

В свою очередь, директор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров рассказал 47news о состоянии подконтрольной ему «Теплосети Санкт-Петербурга».