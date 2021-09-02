Газовая вертикаль поменялась. В «Петербургтеплоэнерго» назначили гендиректора из ТГК-1

Согласно информации на сайте предприятия, директором компании назначен Андрей Гончаров. Одновременно он продолжает числиться заместителем управляющего директора по тепловому бизнесу ПАО «ТГК-1». В компании подтвердили факт назначения с 1 сентября.
С середины июля 2019 года «Петербургтеплоэнерго» возглавлял Владислав Петров, бывший глава комитета по энергетике. Его назначение происходило на фоне кадровых перестановок в «Газпроме»: перед этим Кирилл Селезнев ушел из «Газпром межрегионгаза», его место занял Сергей Густов, который и сам почти 10 лет управлял ПТЭ. На тот момент структура подчинения была следующей: «Петербургтеплоэнерго» контролируется АО «Газпром теплоэнерго», а оно, в свою очередь, входит в группу «Газпром межрегионгаз». Таким образом, приход Густова повлек за собой цепочку назначений.
С осени 2020 года ситуация изменилась. «Газпром теплоэнерго» и, соответственно, «Петербургтеплоэнерго» находятся в доверительном управлении у «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ), основного собственника ТГК-1, из которого, собственно, и назначен Андрей Гончаров. В итоге произошло объединение теплоэнергетических активов под общим руководством ГЭХ.
Владислав Петров не стал отвечать на вопросы о своем новом месте работы, сославшись на то, что ему неудобно. По данным «Фонтанки», его перебрасывают на фронт газификации личных участков: оператором этой программы в масштабах страны станет «Газпром газификация», в Петербурге — «ПетербургГаз». Директором «Газпром газификации» также является Сергей Густов; о своем видении исполнения программы он рассказывал в интервью «Фонтанке».
В свою очередь, директор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров рассказал 47news о состоянии подконтрольной ему «Теплосети Санкт-Петербурга».