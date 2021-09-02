FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +9
73.19р86.39р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Газовая вертикаль поменялась. В «Петербургтеплоэнерго» назначили гендиректора из ТГК-1

В «Петербургтеплоэнерго» сменился генеральный директор

Компания «Петербургтеплоэнерго», которая отапливает дома в нескольких районах Петербурга, сменила руководителя. Новый гендиректор обозначает новую систему подчинения внутри «Газпрома».

Согласно информации на сайте предприятия, директором компании назначен Андрей Гончаров. Одновременно он продолжает числиться заместителем управляющего директора по тепловому бизнесу ПАО «ТГК-1». В компании подтвердили факт назначения с 1 сентября.

С середины июля 2019 года «Петербургтеплоэнерго» возглавлял Владислав Петров, бывший глава комитета по энергетике. Его назначение происходило на фоне кадровых перестановок в «Газпроме»: перед этим Кирилл Селезнев ушел из «Газпром межрегионгаза», его место занял Сергей Густов, который и сам почти 10 лет управлял ПТЭ. На тот момент структура подчинения была следующей: «Петербургтеплоэнерго» контролируется АО «Газпром теплоэнерго», а оно, в свою очередь, входит в группу «Газпром межрегионгаз». Таким образом, приход Густова повлек за собой цепочку назначений.

С осени 2020 года ситуация изменилась. «Газпром теплоэнерго» и, соответственно, «Петербургтеплоэнерго» находятся в доверительном управлении у «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ), основного собственника ТГК-1, из которого, собственно, и назначен Андрей Гончаров. В итоге произошло объединение теплоэнергетических активов под общим руководством ГЭХ.

Владислав Петров не стал отвечать на вопросы о своем новом месте работы, сославшись на то, что ему неудобно. По данным «Фонтанки», его перебрасывают на фронт газификации личных участков: оператором этой программы в масштабах страны станет «Газпром газификация», в Петербурге — «ПетербургГаз». Директором «Газпром газификации» также является Сергей Густов; о своем видении исполнения программы он рассказывал в интервью «Фонтанке».

В свою очередь, директор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров рассказал 47news о состоянии подконтрольной ему «Теплосети Санкт-Петербурга».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний