В одном из классов петербургской гимназии обрушился потолок

В День знаний в одном из кабинетов гимназии № 155 в Петербурге обрушилась штукатурка. Кусок отделочного слоя упал в проходе между партами.



Как сообщил глава администрации Центрального района Максим Мейксин, в результате инцидента никто не пострадал.



«Кусок штукатурки продавил подвесной потолок и упал в проход между партами. В течение завтрашнего дня кабинет будет восстановлен, будем проверять причины падения штукатурки», — сказал он.



В городском комитете по образованию добавили, что после происшествия детей сразу вывели из класса. На данный момент кабинет опечатали.

