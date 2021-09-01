FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +14
73.19р86.39р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
14
Печать

В одном из классов петербургской гимназии обрушился потолок

Потолок обрушился в одном из классов гимназии №155 Центрального района Петербурга. Информацию об этом «Фонтанке» подтвердил глава района Максим Мейксин.

В День знаний в одном из кабинетов гимназии № 155 в Петербурге обрушилась штукатурка. Кусок отделочного слоя упал в проходе между партами.

Как сообщил глава администрации Центрального района Максим Мейксин, в результате инцидента никто не пострадал.

«Кусок штукатурки продавил подвесной потолок и упал в проход между партами. В течение завтрашнего дня кабинет будет восстановлен, будем проверять причины падения штукатурки», — сказал он.

В городском комитете по образованию добавили, что после происшествия детей сразу вывели из класса. На данный момент кабинет опечатали.

Примечательно, что эта гимназия стала одной из лучших по количеству победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

iphonedimona
Сегодня внук пошел в первый класс. Нет, потолок там, слава богу, не обрушился. Первоклашкам выдали подарки - книги. Одна из книг называется "Первый полёт в космос", автор А. Монвиж-Монтвид. Открываю книгу и вижу, со словами "Дорогой друг!" к детям обращается...
Вы не поверите, но это губернатор Беглов к ним обращается.
Древние были абсолютно правы, говоря - "бойтесь данайцев, дары приносящих".
Jot
Комментарии к новости о газпромовской школе закрыли. А были открыты. Мелочь, а задумаешься.
Все возвращается. Дети, выросшие в разной среде. У тех, кто действовал (!) или рос в девяностых - есть зубы, акульи. У тех, кто позже их нет.
Они потеряют то, чего добились для них их родители, это история подтверждает многократно. Не удержат.
Это всегда приводит к одному и тому же.
261847251
Всё же нормально было - взяли запустили детей!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний