Путин: Не позволим болтунам говорить о возможности сдать Ленинград в блокаду

Президент России считает необходимым пресекать разговоры о возможности сдачи Ленинграда во время блокады.



«Мы никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить о том, а зачем надо было бороться за Ленинград, его можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше», — заявил 1 сентября Владимир Путин на встрече со школьниками.



По его словам, возможно, жертв было бы меньше, но не было бы тех, кто говорит о возможности сдачи города.



В этом году Путин возложил цветы в честь 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Трагедия коснулась и семьи президента — во время осады города, будучи ребёнком, погиб его родной брат.

