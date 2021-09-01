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Путин: Не позволим болтунам говорить о возможности сдать Ленинград в блокаду

Президент заявил, что разговоры о возможности сдачи Ленинграда фашистам надо пресекать

Президент России считает необходимым пресекать разговоры о возможности сдачи Ленинграда во время блокады.

«Мы никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить о том, а зачем надо было бороться за Ленинград, его можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше», — заявил 1 сентября Владимир Путин на встрече со школьниками.

По его словам, возможно, жертв было бы меньше, но не было бы тех, кто говорит о возможности сдачи города.

В этом году Путин возложил цветы в честь 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Трагедия коснулась и семьи президента — во время осады города, будучи ребёнком, погиб его родной брат.

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Комментарии (5)

житель города П.
"По его словам, возможно, жертв было бы меньше..." А, так всё таки он допускает такую вероятность?
Maxic_84
Совсем двинулся на почве исторических изысканий
daisychain
Как-то он без огонька в этот раз. Не упомянул ни попыток умаления подвига, ни очернения истории, ни клеветы на ветерана.
"Как ты мог забыть про журнал!"(с) Догма
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