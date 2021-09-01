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Эксперты установили причины катастрофы экспериментального Ил-112В в Подмосковье

Экспериментальный Ил-112В в подмосковной Кубинке мог опрокинуться из-за обрыва разрушенной огнём тяги правого элерона

Эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК) установили причины катастрофы экспериментального Ил-112В, произошедшей в подмосковной Кубинке за пять дней до начала форума «Армия-2021».

Как пишет 1 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов отрасли, самолёт ушёл в неконтролируемый крен после возгорания вследствие того, что тяга правого элерона потеряла упругость из-за высокой температуры. Критическую ситуацию на борту, в свою очередь, спровоцировал пожар двигателя. Пилоты в этой ситуации не могли сделать абсолютно ничего.

Чтобы установить точную причину возгорания первого экспериментального образца военного транспортника, специалистам предстоит дождаться результатов экспертиз. Однако уже сейчас многие эксперты считают, что трагедия во многом обусловлена его неподготовленностью к полётам и возможной спешкой с вводом самолёта в эксплуатацию.

Напомним, что Ил-112В разбился в Кубинке Московской области 17 августа во время тренировочного полёта. На борту были Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Экипаж погиб. Все пилоты посмертно были награждены орденами Мужества.

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Комментарии (12)

Michael9870
Невозможно чтобы разрыв у руководителя (имеющего непрофильное образование и ничего не шарящего в "судопроизводстве" - рогозин джуниор) и исполнителя (имеющего профильное образование) инженера в зарплате достигал в сотни и тысячи раз. Чтобы конструктор или сборщик думал не о предстоящем отпуске, а о вечерней подработке и как сбежать с этой работы пораньше.
Ruticon
две причины, кривые руки и распил денег.
265056402
потому что корабль разработки любого комплекса сейчас плывёт во всех направлениях. ТЗ живёт своей жизнью, испытания своей, разработчики тянут срок за зарплату, цех не может поднять культуру производства. Военпреды выносят мозг всем крутейшими гостами. Всякие проверяльщики раздувают штат бумагописателей. Высшее начальство даёт ручные непродуманные указы и гребёт $$$.
Нет слаженного движения в сторону разработки чего-то полезного, есть движение к деньгам и избавлению от геморроя
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