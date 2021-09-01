Эксперты установили причины катастрофы экспериментального Ил-112В в Подмосковье

Эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК) установили причины катастрофы экспериментального Ил-112В, произошедшей в подмосковной Кубинке за пять дней до начала форума «Армия-2021».
Как пишет 1 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов отрасли, самолёт ушёл в неконтролируемый крен после возгорания вследствие того, что тяга правого элерона потеряла упругость из-за высокой температуры. Критическую ситуацию на борту, в свою очередь, спровоцировал пожар двигателя. Пилоты в этой ситуации не могли сделать абсолютно ничего.
Чтобы установить точную причину возгорания первого экспериментального образца военного транспортника, специалистам предстоит дождаться результатов экспертиз. Однако уже сейчас многие эксперты считают, что трагедия во многом обусловлена его неподготовленностью к полётам и возможной спешкой с вводом самолёта в эксплуатацию.
Напомним, что Ил-112В разбился в Кубинке Московской области 17 августа во время тренировочного полёта. На борту были Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Экипаж погиб. Все пилоты посмертно были награждены орденами Мужества.