Эксперты установили причины катастрофы экспериментального Ил-112В в Подмосковье

Эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК) установили причины катастрофы экспериментального Ил-112В, произошедшей в подмосковной Кубинке за пять дней до начала форума «Армия-2021».



Как пишет 1 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов отрасли, самолёт ушёл в неконтролируемый крен после возгорания вследствие того, что тяга правого элерона потеряла упругость из-за высокой температуры. Критическую ситуацию на борту, в свою очередь, спровоцировал пожар двигателя. Пилоты в этой ситуации не могли сделать абсолютно ничего.

