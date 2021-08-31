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Путин посмертно наградил летчиков, погибших при крушении Ил-112В в Подмосковье

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О награждении орденом Мужества» троих пилотов, погибших при крушении Ил-112В в Подмосковье. Об этом 31 августа сообщается на сайте Кремля.

Ордена посмертно присвоены летчикам-испытателям 1-го класса Николаю Куимову и Дмитрию Комарову, а также бортинженеру-испытателю 1-го класса Николаю Хлудееву.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники», — говорится в сообщении.

Сегодня, 31 августа, погибших членов экипажа Ил-112В похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны России в Мытищах. «Учитывая значительный вклад испытателей в развитие российской авиации и заслуги перед Родиной, церемония совершена с воинскими почестями, достойными их памяти», — заявили в Объединенной авиастроительной корпорации.

Ил-112В разбился в Кубинке Московской области 17 августа во время тренировочного полёта. Причиной крушения, по предварительным данным, считается попадание моторного масла в камеру сгорания, которое и вызвало возгорание правого двигателя. После этого не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга, машину закрутило, и она упала. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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Комментарии (6)

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Странно. Если я ничего не путаю, то без навыков пилотирования с отказом одного из двигателей, летные права к управлению "многодвигательными" самолетами невозможно получить.
А тут отказ одного двигателя и тут же падение.
Еще и награду получат.
Михаил Петров-Водкин
А в чём конкретно проявились «мужество, отвага и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники»?
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