Mastercard и Visa опровергают заявление Wildberries о том, что банки не нашли нарушений в политике компании

Mastercard не получала писем от банков-эквайеров маркетплейса Wildberries с опровержением нарушений правил платежной системы. Об этом представитель Mastercard 31 августа сообщил «Ведомостям».



«Мы находимся в нормальном рабочем диалоге с банками-партнёрами, действуем в соответствии с нашими правилами и процедурами и не получали от банков писем, в которых они бы опровергали нарушение правил платёжной системы», — заявил собеседник издания.



Представитель Visa также сказал, что компания еще ждет ответа от банков. «Мы по-прежнему отмечаем нарушение правил платежной системы Visa компанией Wildberries в отношении держателей карт Visa путем взимания дополнительной комиссии при использовании для оплаты карт Visa. Мы работаем с нашими партнерами для устранения нарушения правил платежной системы Visa», — подчеркнул представитель платежной системы.

