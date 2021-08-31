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Mastercard и Visa опровергают заявление Wildberries о том, что банки не нашли нарушений в политике компании

Mastercard не получала писем от банков-эквайеров маркетплейса Wildberries с опровержением нарушений правил платежной системы. Об этом представитель Mastercard 31 августа сообщил «Ведомостям».

«Мы находимся в нормальном рабочем диалоге с банками-партнёрами, действуем в соответствии с нашими правилами и процедурами и не получали от банков писем, в которых они бы опровергали нарушение правил платёжной системы», — заявил собеседник издания.

Представитель Visa также сказал, что компания еще ждет ответа от банков. «Мы по-прежнему отмечаем нарушение правил платежной системы Visa компанией Wildberries в отношении держателей карт Visa путем взимания дополнительной комиссии при использовании для оплаты карт Visa. Мы работаем с нашими партнерами для устранения нарушения правил платежной системы Visa», — подчеркнул представитель платежной системы.

Ранее Wildberries распространила заявление о том, что банки не нашли нарушений в политике компании при оплате картами Visa и Mastercard.

Wildberries 16 августа снизил цены на товары примерно на 2% с учетом тарифов платежных систем при оплате заказа через отечественные платежные системы: «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и SberPay. В компании подчеркнули, что о введении дополнительной комиссии речи не идет.
Международные платежные системы выступили против новой опции для пользователей маркетплейса. Visa начала расследование решения компании, а в Mastercard увидели в этом дискриминацию держателей своих карт. Wildberries отверг эти обвинения.

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Комментарии (2)

ArturPirogkov
Я вообще с данного интернет магазина удалился. Я имею возможность покупать чуть дороже, где все владельцы платежных систем на ровне.
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