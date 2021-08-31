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Пробке на КАД «помогло» ДТП. У «Поло» вместо багажника дыра, сзади его прикрыл своим телом человек

В Петербурге растут пробки

В Санкт-Петербурге загруженность дорог 31 августа к 13 часам достигла 5 баллов, это на 1 балл больше обычного.

«Яндекс» отмечает необычно плотное движение на участках проспекта Маршала Жукова в центр и проспекта Славы к Московскому (по 9 баллов). На КАД пробки сохраняются в районе вантового моста (около 7,8 километра) и в районе развязки с Токсовским шоссе (около 4,3 километра) — там идут ремонты.

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Ситуацию в районе развязки в Мурино с утра осложняло ДТП. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8 часов на 30-м километре внутреннего кольца столкнулись два легковых автомобиля и заняли третью полосу. Никто не пострадал. Повреждённые машины несколько часов ждали эвакуацию.

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На фотографиях в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что «Фольксваген Поло» практически лишился багажника, а за ним на проезжей части стоит бесстрашный мужчина, не думающий, что может стать участником новой аварии.

Напомним, пробки в Петербурге начали расти на прошлой неделе. 1 сентября, однако, аномальной загруженности не ожидается.

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Комментарии (1)

hal9000
А можно подъемным краном который там дом строит..стрелу просто повернуть и машину перетащить..у кого то будет квартира с прекраснейший вид на КАД..да какой на КАД..дом практически на самом КАДе..С утра так проснуля..к окну подошел а там машины ездят гудят.. колеса крутятся...так потянулся пернул..и подумал про себя..-да пусть они крутятся...
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