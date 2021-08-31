В Санкт-Петербурге загруженность дорог 31 августа к 13 часам достигла 5 баллов, это на 1 балл больше обычного.
«Яндекс» отмечает необычно плотное движение на участках проспекта Маршала Жукова в центр и проспекта Славы к Московскому (по 9 баллов). На КАД пробки сохраняются в районе вантового моста (около 7,8 километра) и в районе развязки с Токсовским шоссе (около 4,3 километра) — там идут ремонты.
Ситуацию в районе развязки в Мурино с утра осложняло ДТП. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8 часов на 30-м километре внутреннего кольца столкнулись два легковых автомобиля и заняли третью полосу. Никто не пострадал. Повреждённые машины несколько часов ждали эвакуацию.
На фотографиях в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что «Фольксваген Поло» практически лишился багажника, а за ним на проезжей части стоит бесстрашный мужчина, не думающий, что может стать участником новой аварии.
Напомним, пробки в Петербурге начали расти на прошлой неделе. 1 сентября, однако, аномальной загруженности не ожидается.