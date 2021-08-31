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Ждать ли аномальных пробок 1 сентября, рассказывает «Яндекс»

В Петербурге снова плотные пробки, но осенью их не должно быть намного больше

На петербургских дорогах снова по-осеннему плотно. Максимальная загруженность утром 31 августа составила 5 баллов, что на 1 балл больше обычного, сообщает «Яндекс».

Это тенденция последних дней: пробки начали расти на прошлой неделе. Вчера утром тоже было 5 баллов, а вечером — 8. По данным на 11:35, в Петербурге обычные 4 балла.

Вместе с тем, по прогнозам аналитиков «Яндекс.Карт», с наступлением осени пробок не станет намного больше, даже 1 сентября рекордов можно не ждать. Осложнение дорожной ситуации в российских городах наблюдается только в конце августа, что, вероятно, связано с окончанием сезона отпусков, а в сентябре уровень пробок обычно растёт крайне медленно.

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Летний спад пробок тоже происходит очень плавно, растягиваясь на два месяца — с середины мая по середину июля. За это время в 2021 году загруженность дорог Петербурга уменьшилась на 0,9 балла, а в среднем по городам-миллионникам — на 1,1 балла. Лидером по изменениям стал Новосибирск (1,94), где на расчётный весенний период выпали непростые погодные условия (со снегопадами и частыми переходами температуры через 0), а летом на дорогах стало действительно очень свободно.

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Комментарии (1)

260565911
Совсем забыл, что уже скоро яжематери и отцы начнут массово развозить своих личиносов по разным достойным им школам и садам.
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