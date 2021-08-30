На этот раз осадки ни при чём: дождя нет. Сказывается типичный для начала осени рост трафика: люди возвращаются из отпусков, а в сентябре ещё начнут возить детей в школы.
С раннего утра «Яндекс» фиксирует многокилометровые пробки — на КАД и на магистралях, ведущих в Петербург:
- 8:21 — внешняя сторона КАД от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе, в пробке длиной 6,5 км можно потерять 44 минуты, что на 39 минут больше обычного;
- 8:21 — Мурманское шоссе от АЗС до проспекта Большевиков, в пробке длиной 5,9 км можно потерять 42 минуты, что на 35 минут больше обычного;
- 8:36 — внутренняя сторона КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной, в пробке длиной 7,5 км можно потерять 50 минут, что на 34 минуты больше обычного;
- 8:54 — Новоприозерское шоссе от Центральной улицы до АЗС, в пробке длиной 5,3 км можно потерять 35 минут, что на 31 минуту больше обычного.
Напомним, пробки в Петербурге начали расти на прошлой неделе. 26 августа утром было 5 баллов впервые за долгое время, а вечером в тот же день город парализовали 9 баллов.