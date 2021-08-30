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Сильные пробки в Петербурге выросли не из-за погоды

Загруженность дорог Петербурга в утренний час пик 30 августа достигла 5 баллов по шкале «Яндекса», что на 1–2 балла выше, чем в это время было летом.

На этот раз осадки ни при чём: дождя нет. Сказывается типичный для начала осени рост трафика: люди возвращаются из отпусков, а в сентябре ещё начнут возить детей в школы.

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С раннего утра «Яндекс» фиксирует многокилометровые пробки — на КАД и на магистралях, ведущих в Петербург:

  • 8:21 — внешняя сторона КАД от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе, в пробке длиной 6,5 км можно потерять 44 минуты, что на 39 минут больше обычного;
  • 8:21 — Мурманское шоссе от АЗС до проспекта Большевиков, в пробке длиной 5,9 км можно потерять 42 минуты, что на 35 минут больше обычного;
  • 8:36 — внутренняя сторона КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной, в пробке длиной 7,5 км можно потерять 50 минут, что на 34 минуты больше обычного;
  • 8:54 — Новоприозерское шоссе от Центральной улицы до АЗС, в пробке длиной 5,3 км можно потерять 35 минут, что на 31 минуту больше обычного.

Напомним, пробки в Петербурге начали расти на прошлой неделе. 26 августа утром было 5 баллов впервые за долгое время, а вечером в тот же день город парализовали 9 баллов.

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Комментарии (6)

266219673
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.
Игoрь
Пробки от того, что водители спят за рулем, уткнувшись в смартфоны.
265049320
Как минимум сегодня у многих медосмотры у школьников
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