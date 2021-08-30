Эстония оставила российского дипломата без визы

Эстонский МИД ответил на высылку своего дипломата из России.

«В ответ на выдворение нашего дипломата из Российской Федерации МИД Эстонии принял решение не выдавать визу одному российскому дипломату», — сообщается 30 августа на сайте эстонского внешнеполитического ведомства.

При этом эстонская сторона отметила, что хотела бы положить конец «сложившейся ситуации» после обмена высланными дипломатами. Таллин сообщил, что готов к «хорошим и конструктивным отношениям» с соседями.

Консул Эстонии в Петербурге Март Лятте в начале июля был задержан после рабочей встречи. В ФСБ уточнили, что дипломат был пойман «с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера». Высылка консула запустила цепь объявления дипломатов двух стран персонами нон грата. МИД России призвал соседей «остановиться».