Канье Уэст так долго не выпускал Donda, что это сделали за него — музыкант обвинил студию в нарушении

Блокировка песни Jail 2, записанной с Мэрилином Мэнсоном и рэпером DaBaby, и релиз альбома Donda без согласия — такие претензии к Universal Music высказал Канье Уэст в своём Instagram.

Десятый студийный альбом певца после многомесячного ожидания и переноса дат релизов был выпущен 29 августа. О том, что песни опубликовали без его согласия, Канье Уэст написал через несколько часов после случившегося. Как сообщает Variety , в Universal Music официально не комментируют ситуацию, но неофициально называют утверждения Уэста «абсурдными».

Песня Jail 2 сейчас доступна для прослушивания. Критика коллаборации Канье Уэста с Мэрилином Мэнсоном и DaBaby уже не первую неделю циркулирует в социальных сетях. В начале 2021 года звезда сериала HBO «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд обвинила рокера в психологическом и сексуальном насилии, работу с Мэнсоном моментально прекратили крупнейшие музыкальные лейблы и студии. Рэпер DaBaby оказался в центре скандала в июле: на одном из своих концертов он предложил включить фонарики на телефонах только гетеросексуальным и ВИЧ-отрицательным фанатам.



Релиза Donda ждали несколько месяцев. Канье Уэст переносил даты выхода альбома, но при этом провёл три вечеринки в поддержку пластинки. На последней из них, в Чикаго, музыкант выстроил дом своего детства в натуральную величину, поджёг себя, надев специальный огнеупорный костюм, и пригласил на сцену свою бывшую супругу Ким Кардашьян в свадебном платье от Balenciaga.



На новой пластинке 27 композиций. Послушать её можно на Spotify или Apple Music.

